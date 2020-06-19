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Avustralya’da kurumlar kapsamlı bir siber saldırı altında

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Avustralya’da kurumlar kapsamlı bir siber saldırı altında
Avustralya’da kurumlar kapsamlı bir siber saldırı altında

Avustralya Başbakanı Scott Morrison düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki kurumların karmaşık bir siber saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Saldırının kaynağına ilişkin “devlet tabanlı” ifadesini kullanan ancak ülke ismi vermeyen Morrison, “Hedeflemenin ölçeği, niteliği ve kullanılan yöntem nedeniyle karmaşık, devlet tabanlı bir siber aktör olduğunu biliyoruz. Avustralya hükümeti siber saldırı tehdidinin farkında ve tetikte.” dedi.

Saldırının ardında hangi ülkenin olduğunu açıklamayacağını belirten Morrison, bu devletin Çin olup olmadığı yönündeki soruya şöyle cevap verdi:
“Avustralya hükümeti bu konularla ilgili herhangi bir aleni atıfta bulunmuyor.
Bunun devlet temelli bir aktörün eylemleri olduğuna eminiz. Bundan daha ileri gitmedik. Başkalarının yaptığı spekülasyonlara karışamam.”
Morrison, saldırı nedeniyle şu ana kadar büyük ölçekli bir ihlalin yaşanmadığını, Avustralya güvenlik birimlerinin müttefikleri ve ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalıştığını dile getirdi.

Ülke basınında yer alan haberlerde ise siber saldırının arkasındaki devletin Çin olduğu iddia edildi.

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