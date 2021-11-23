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Avustralya’da La Nina hava olayları başladı!

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Avustralya Meteoroloji Bürosu, Pasifik’te El Nino ve La Nina soğuk evresinin başladığını duyurdu. La Nina, güney yarım kürede 2022 sonbaharına kadar etkili olacak. Yaz aylarına giren Avustralya’da şiddetli yağış, sel ve fırtınalar meydana gelebilir.
Avustralya’da La Nina hava olayları başladı!

El Nino'nun soğuk evresi olan okyanus ve atmosferik hava olayı La Nina’nın başladığını ilan eden Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) yetkilileri, bu yılki La Nina’nın geçmiş senelere göre daha zayıf geçeceğini söyledi.

Geçen sene etkili olan La Nina hava olayı Avustralya’da ‘yüzyılda bir gerçekleşen’ şiddetli yağmurlara neden olmuştu.

BOM yetkililerinin yaptığı açıklamada “İklim modelleri, La Nina'nın kısa ömürlü olacağını ve güney yarımküre yazının sonlarına veya 2022 sonbaharının başlarına kadar devam edeceğini gösteriyor. La Nina olayları, yaz aylarında Avustralya'nın kuzey ve doğusunun çoğunda ortalamanın üzerinde yağış olasılığını artırıyor” dedi.

Soğuk okyanus suları yüzeye çıkar

La Nina, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen hava olayının üç aşamasından biri olarak tanımlanır.

La Nina, Pasifik Okyanusu’ndaki ılık yüzey sularının Güney Amerika’dan Endonezya’ya sürüklenmesi ve daha soğuk olan suların yüzeye çıkmasıyla meydana gelir.

Yaz mevsimine giren Avustralya kıtasında sıcakların düşmesine neden olan La Nina, Kuzey Amerika ve Kanada'da kar fırtınaları riskini yükseltir.  

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