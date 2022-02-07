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Avustralya’da Orman Yangını: 60 Bin Hektar Alan Küle Döndü

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Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde devam eden orman yangınlarında 60 bin hektar alan küle döndü.Avustralya’da orman yangını: 60 bin hektar alan küle
Avustralya’da Orman Yangını: 60 Bin Hektar Alan Küle Döndü

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin güneyinde 4 farklı noktada orman yangını çıktı.

Yaklaşık bin itfaiye erinin müdahale ettiği yangınlarda 60 bin hektar alan küle döndü.

Yangın nedeniyle evlerde hasar meydana gelirken, elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu yaklaşık bin hane elektriksiz kaldı.

Eyaletin güney batısında yer alan Bridgetown kasabasında acil durum seviyesi düşürülürken, yetkililer bölge sakinlerine durumun hala riskli olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı (DFES) tarafından yapılan açıklamada, Bridgetown kasabasında bir evin, Denmark sahil kasabasında ise 4 evin küle döndüğü ifade edildi.

Shackleton kasabasında ise hafta sonu boyunca etkili olan ve hızı saatte 85 kilometreye ulaşan rüzgarlar yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Rüzgarların şiddetini azalttığı kasabada yangının henüz kontrol altına alınamadığı kaydedilirken, Denmark’ta ise yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Eyaletteki Narrogin kasabasında da acil durum seviyesi düşürülürken, yangınlar nedeniyle bazı hayvanların telef olduğu belirtildi.

Bridgetown yakınındaki Hester kasabasında yaşayanlar, rüzgarın yaydığı zararlı toz ve kül nedeniyle hafta sonu tahliye edildi.

Western Power elektrik şirketi tarafından yapılan açıklamada, yerleşim bölgelerindeki yaklaşık 13 bin 800 müşteriye yeniden elektrik sağlanması için onarım çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yangınların nedeni henüz bilinmezken, İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı tarafından yapılan açıklamada alevlere müdahale eden 2 itfaiye erinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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