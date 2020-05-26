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Avustralya'da orman yangınları 30, 'yangın bulutları' ise 445 kişinin ölümüne yol açtı

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Avustralya'da orman yangınları 30, 'yangın bulutları' ise 445 kişinin ölümüne yol açtı
Avustralya'da orman yangınları 30, 'yangın bulutları' ise 445 kişinin ölümüne yol açtı

Avustralya'da milyonlarca hektar ormanlık alanı kül eden yangınların sebep olduğu dumanlardan dolayı en az dört bin kişinin hastaneye kaldırıldığı, 445 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney yarım küre ülkesinde Eylül 2019'da başlayan yangınlar Şubat 2020'de kontrol altına alınabilmiş, 10 milyon hektarlık alan kül olmuştu. Yangınlardan dolayı 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet tarafından oluşturulan bir komisyonun yangınlarla ilgili yürüttüğü araştırmaya göre alevlerden dolayı oluşan zehirli dumanlar çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinde önemli rol oynadı.

Tazmanya Üniversitesi Menzies Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü profesörlerinden Fay Johnston, 'yangın bulutları' nedeniyle bin 373 kişinin acile kaldırıldığını 3 bin 340 kişinin hastanede tedavi edildiğini ve bunlardan 445 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastane tedavileri nedeniyle sağlık harcamalarının da 1,2 milyar euroya ulaştığını tahmin ettiklerini belirten Fay Johnston, bu miktarın önceki yıllara oranla 10 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

AVUSTURALYALILARIN YÜZDE 80'İ DUMANDAN ETKİLENDİ

'Son 20 yıla bakıldığında olağan dışı bir değişiklik görmek mümkün" diyen Johnston, Avustralya nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ninin dev yangınlardan dolayı ortaya çıkan dumanlara maruz kaldığını düşündüklerini söyledi.

Avustralya'da 12 milyon hektar ormanlık alanın kül olduğu yangınlar sonrası zehirli bulut dalgası başkent Canberra ve Sydney gibi şehirlerin üzerini kaplamış ve birçok kentte hava kirlilik seviyesi tehlikeli seviyeye ulaşmıştı.

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