Avustralya'da sıkı karantina kuralları: Dışarıda kebap yiyene para cezası kesildi

Avustralya'da polis, aralarında dışarıda bankta kebap yiyen, arabasını yıkayan, uyuşturucu satın almaya çıkan 50 kişiye koronavirüs sebebiyle uygulanan karantina kurallarını çiğnedikleri gerekçesiyle ceza kesti.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla ülkede uygulanan karantina kuralları daha da sıkılaştırılırken, gereksiz yere dışarı çıkanlar ya da dışarıda en az iki kişi olacak şekilde gezenlere çoğunluğu ülkenin güney doğusunda yer alan Yeni Güney Wales ve Victoria eyaletlerinde birçok farklı nedenle ceza kesildi.

21 yaşında biri dışarıda bankta kebap yediği gerekçesiyle 1000 dolar para cezasına çarptırıldı. Polisin bu kişiyi iki kere uyardığı ancak söz konusu kişinin eylemine devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan olayın yaşandığı Batı Avustralya bölgesi lideri Mark McGowen, kebap yediği için ceza alan kişiyle ilgili konuşurken gülme krizine girdi.

Birinin koştuktan sonra kebap yemesini 'inanması zor' şeklinde nitelendiren Mark McGowen, esprili bir şekilde, "Burada bazı şeyler çok farklı yerine getiriliyor. Biz elbette dışarıda koşmayı ve sonra gidip bir kebap yemeği yasak kapsamına almayacağız." dedi.

Ülkede 17 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişinin ise mahkemeye çıkacağı ve hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

80 bin TL'ye kadar para cezası

Avustralya'da karantina kurallarına uymayanlara 19.800 dolara (Yaklaşık 80 bin TL) kadar para cezası verilebiliyor. Bu kişilerin işlediği suç daha geniş çaplıysa hapis cezası da alabiliyor. Polisler, dışarıda yatan ve evsiz olan insanları ise kapsam dışarısında tutuyor.

Avustralya'da bugüne kadar 5.600'ü aşkın Covid 19 vakası görülürken, 34 kişi hayatını kaybetti. Ülke, bir ada olması bakımından daha önce yurt dışından gelen turistlere karşı sıkı gümrük kurallarıyla biliniyordu.