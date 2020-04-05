  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Avustralya'da sıkı karantina kuralları: Dışarıda kebap yiyene para cezası kesildi

» »
Avustralya'da sıkı karantina kuralları: Dışarıda kebap yiyene para cezası kesildi
Avustralya'da sıkı karantina kuralları: Dışarıda kebap yiyene para cezası kesildi

Avustralya'da polis, aralarında dışarıda bankta kebap yiyen, arabasını yıkayan, uyuşturucu satın almaya çıkan 50 kişiye koronavirüs sebebiyle uygulanan karantina kurallarını çiğnedikleri gerekçesiyle ceza kesti.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla ülkede uygulanan karantina kuralları daha da sıkılaştırılırken, gereksiz yere dışarı çıkanlar ya da dışarıda en az iki kişi olacak şekilde gezenlere çoğunluğu ülkenin güney doğusunda yer alan Yeni Güney Wales ve Victoria eyaletlerinde birçok farklı nedenle ceza kesildi.

21 yaşında biri dışarıda bankta kebap yediği gerekçesiyle 1000 dolar para cezasına çarptırıldı. Polisin bu kişiyi iki kere uyardığı ancak söz konusu kişinin eylemine devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan olayın yaşandığı Batı Avustralya bölgesi lideri Mark McGowen, kebap yediği için ceza alan kişiyle ilgili konuşurken gülme krizine girdi.

Birinin koştuktan sonra kebap yemesini 'inanması zor' şeklinde nitelendiren Mark McGowen, esprili bir şekilde, "Burada bazı şeyler çok farklı yerine getiriliyor. Biz elbette dışarıda koşmayı ve sonra gidip bir kebap yemeği yasak kapsamına almayacağız." dedi.

Ülkede 17 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişinin ise mahkemeye çıkacağı ve hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

80 bin TL'ye kadar para cezası

Avustralya'da karantina kurallarına uymayanlara 19.800 dolara (Yaklaşık 80 bin TL) kadar para cezası verilebiliyor. Bu kişilerin işlediği suç daha geniş çaplıysa hapis cezası da alabiliyor. Polisler, dışarıda yatan ve evsiz olan insanları ise kapsam dışarısında tutuyor.

Avustralya'da bugüne kadar 5.600'ü aşkın Covid 19 vakası görülürken, 34 kişi hayatını kaybetti. Ülke, bir ada olması bakımından daha önce yurt dışından gelen turistlere karşı sıkı gümrük kurallarıyla biliniyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya’da Yoğun Yağışlar Yüz Binden Fazla Evi Elektriksiz Bıraktı10 Şubat 2020 Pazartesi 11:09
  • ABD’den Avustralya'ya 990 milyon dolar değerinde füze satışı08 Şubat 2020 Cumartesi 10:47
  • Avustralya’daki Yağmurlar Yangınların Üçte Birini Söndürdü07 Şubat 2020 Cuma 13:24
  • Canberra'da yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi31 Ocak 2020 Cuma 14:48
  • Avustralya'da 60 yaşındaki kadın kek yeme yarışmasında hayatını kaybetti27 Ocak 2020 Pazartesi 18:58
  • Avustralya’yı orman yangınlarından sonra şimdi de sel vurdu20 Ocak 2020 Pazartesi 18:54
  • Avustralya'da yangın yüzünden aç kalan yaban hayvanlarına havadan patates-havuç yardımı13 Ocak 2020 Pazartesi 18:55
  • Avustralya Başbakanı'ndan yangın krizinde 'hata yaptık' itirafı12 Ocak 2020 Pazar 17:33
  • Avustralya'daki katliama atlar da dahil edildi10 Ocak 2020 Cuma 11:41
  • Avustralya, yangınların yayılma tehlikesi ile karşı karşıya09 Ocak 2020 Perşembe 20:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti