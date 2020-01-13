Avustralya'da yangın yüzünden aç kalan yaban hayvanlarına havadan patates-havuç yardımı

Yangınların çoğu Avustralya'ya özgü yaban hayvanları olan bir milyar hayvanı öldürdüğü ya da yaşam alanlarını yok ederek ölümün eşiğine getirdiği tahmin edilirken, yiyeceksiz kalan bazı hayvanlara havadan gıda yardımı yapılıyor.

Eylülden beri takımada ülkesini kasıp kavuran yangınlardan kaçmak için ölüm kalım mücadelesi veren Avustralya'ya özgü hayvanlar arasında kangurugiller familyasından fırça kuyruklu kaya valabileri de yer alırken, Yeni Güney Galler eyaleti hükümeti kaya valabilerine havadan gıda yardımı ulaştırdı.

Geçen hafta Kaya Valabisi Operasyonu (Operation Rock Wallaby) kapsamında çeşitli valabi sürüleri için havadan binlerce kilo tatlı patates, havuç ve ot atıldı.

Eyalet hükümetinin Enerji ve Çevre Bakanı Matt Kean, "Fırça kuyruklu kaya valabileri gibi soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin hayatta kalması ve toparlanmasını teşvik için anahtar stratejilerimizden biri gıda desteğinde bulunmak" açıklamasını yaptı.

İlk değerlendirmelere göre bir çok önemli valabi sürüsü habitatının yandığını belirten Kean, valabilerin yangından kaçma becerisinin olduğunu, ama yangın çevredeki bütün bitki örtüsünü yaktığından sonrasında yiyeceksiz kaldığını aktararak "Fırça kuyruklu kaya valabilerine bugüne değinki en geniş çaplı havadan gıda yardımını yaptık" dedi.

Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri de şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Capertee ve Wolgan vadilerinde 6 ayrı koloniye 1000 kilo tatlı patates ve havuç, Yengo Ulusal Parkında 5 noktaya 1000 kilo tatlı patates ve havuç, Kanguru Vadisi'ne 100 kilo gıda ve su ulaştırdık, Jenolan, Oxley Wild Rivers ve Curracubundi Ulusal Parklarına da havadan benzer yardımlar attık."

Orman ve çalılıklarda başlayıo aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle hızla yayılarak 11.2 milyon hektar (Birleşik Krallık'ın yarısı kadar) alanı kül eden yangınlar, yerli hayvanların yaşam alanlarının çoğunu yok etti.