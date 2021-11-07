Avustralya'da Yayılan Ölümcül Klamidya Virüsü Koalaların Yaşamını Tehdit Ediyor

Her yıl dünya çapında 100 milyondan fazla insanı enfekte eden ve tedavi edilmediği durumlarda insanlarda kısırlığa neden olan cinsel yolla bulaşan bir virüs olan klamidya, koalaların hayatında da olumsuz etkiler bırakıyor.

Klamidya virüsü, koala popülasyonlarında genellikle üreme ve sosyal davranışlar yoluyla yayılır. Ancak bazen yavru koalalarda annelerinden direkt geçtiği de görülür. Virüs, koalalarda üreme sisteminin bozulmasına, ölüme neden olabilecek körlüğe ve ağrılı kistlere neden olabiliyor. Hastalığı tedavinde kullanılan antibiyotikler ise koalaların temel besini olan okaliptüs yapraklarından tükettikleri hassas bağırsak florasını yok edebilir bu yüzden tedavi edildikten sonra bile açlıktan ölmelerine neden olabilir.

Sydney Üniversitesi'ne göre, bazı bölgelerdeki koala popülasyonlarındaki enfeksiyon oranları %100'e kadar çıkabiliyor ve bu da onları tamamen kısırlaştırıyor. Uzmanlar Gunnedah’da yaygın görülen bu durumun Avustralya’daki koala popülasyonları arasında da oldukça etkili olduğunu belirtti. Uzmanlar, son yıllarda artan orman yangınları ve ormansızlaşma oranlarının da habitat kaybına karşı savunmasız olan popülasyonların yaşamını tehdit ettiğini vurguladı.

Mart 2018'de Journal of Applied Ecology'de yayınlanan bir araştırma virüsün ölümcül potansiyelini vurguluyor. Araştırma kapsamında, dört yıl boyunca incelenen 291 koaladan %18'inin klamidya ya da ilgili komplikasyonlardan dolayı hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bu hastalık koalaların ölüm sebeplerinde hayvan saldırılarından sonra gelen en yüksek ölüm nedeniydi. Klamidya virüsü koalalar arasında hızla yayılıyor, iklim değişikliği de bu süreci hızlandırıyor. İklim krizinin, bölgedeki koalaları; kuraklık ve sıcak hava dalgalarına karşı daha savunmasız ve hastalığa karşı daha duyarlı hale getirdiği gözlendi. Avustralya hükümeti raporunda, koalaların aşırı stresli çevresel koşullara maruz kaldıklarında klamidyanın nüfusları arasında daha hızlı yayıldığı belirtildi.

Profesör Mark Krockenberger'e göre New South Wales’in kırsal bir kasabası olan Gunnedah’daki koala popülasyonunda %10’luk bir yayılım vardı. 2015’e gelindiğinde ise bu oran %60’a kadar yükseldi. 2021 yılında yapılan araştırma ise bu koala popülasyonunun yaklaşık %85’inin virüsle enfekte olduğunu gösterdi. Profesör, virüsün yayılma oranına bakıldığında bu popülasyonun artık yaşayamayacağını belirtti. Klamidya ile enfekte olan bireyler hayatını kaybetmese bile üreyemeyeceği için önümüzdeki yıllarda popülasyon yok olacak.

Bilim insanları yaşamları tehlikede olan koalaları korumak için klamidyaya karşı aşı çalışmaları yapıyor. Krockenberger “Bu aşı çalışmalarından sonuç alamazsak çok yüksek bir riskle karşı karşıyayız, toplu yok oluşlar yaşanabilir” dedi.

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