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Avustralya'daki katliama atlar da dahil edildi

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Binlerce devenin öldürülmesine karar verilen Avusturalya'da operasyon başladı. Keskin nişancılar tarafından yürütülen operasyona vahşi atlar da dahil edildi.
Avustralya'daki katliama atlar da dahil edildi

Güney Avustralya’da 10 binden fazla deve çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürüleceği açıklanmıştı.

BBC’de yer alan habere göre binlerce deve öldürüldü ve katliama bazı atlar da dahil edildi.

Koalalar ve kangurular için gösterilen hassasiyet karşısında 10 binden fazla devenin öldürülmesi kararı eleştirildi.

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun beş gün sürmesi planlanıyor.

Develer Avustralya’ya 19. yüzyılda Hindistan, Afganistan ve Orta Doğu’dan İngiliz yerleşimciler tarafından getirildi.

2 MİLYON KEDİ İÇİN DE ÖLDÜRME PLANI

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020’ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.

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