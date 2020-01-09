Avustralya’daki yangınlarda 11 milyon futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

Aylardır söndürülemeyen yangınların adresi Avustralya için felaket senaryoları bitmiyor. Ülkedeki yangınların, rüzgarın da etkisiyle şubat ayında mega yangınlara dönüşebileceği belirtiliyor.

Avustralya’da aylardır süren yangınların faturası oldukça ağır.

Yangınlar 11 milyon futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı küle çevirdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın uydu fotoğrafları ise Avustralya’da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası’nın 3’te 1’inin yandığına işaret ediyor.

Öte yandan En az 25 kişinin öldüğü yangınlarda 480 milyon hayvanın can verdiği tahmin ediliyor.

Felaket beklentisindeki uzmanlar ise “En kötüsü daha gelmedi” uyarısı yapıyor.

Yangınların, rüzgarın etkisiyle Victoria’daki alevlerle birleşerek bir “mega yangına” dönüşebileceği belirtiliyor