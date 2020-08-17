Avustralyalı sörfçü eşini kurtarmak için köpekbalığını yumrukladı

35 yaşındaki Chantelle Doyle Cumartesi sabahı Yeni Güney Galler, Port Macquarie’deki Shelly Plajı’nda eşiyle sörf yaparken, üç metrelik hayvan tarafından sağ baldırından ve kalçasının arkasından ısırıldı.

Bacağında ciddi yaralanmalarla yerel bir hastaneye kaldırılan kadın, daha sonra ameliyata alınmak üzere daha büyük bir hastaneye hava aracıyla taşındı.

Yeni Güney Galler’deki su güvenliği ve cankurtaranlık kuruluşu Surf Life Saving NSW’in başkanı Steven Pearce, Doyle’un eşinin köpekbalığının üstüne çıkmak için sörf tahtasından atladığını söyledi.

Sydney Morning Herald’a konuşan Pearce, “Bu adam hayvana doğru yüzdü ve köpekbalığının üstüne çıkmak için sörf tahtasından atladı, kadını bırakması için ona vurdu, sonra da kadının plaja dönmesine yardım etti” dedi. “Hiç sakınmadı, gerçekten kahraman gibiydi.”

Saldırıdan sonra Port Macquarie’deki plajlar, köpekbalığının aranması için kapatıldı.

Pearce, “son birkaç ayda sahil şeridinde epey ciddi ve trajik köpekbalığı saldırıları yaşandığını” söyledi.

2020’de Avustralya karasularında 5 ölümlü köpekbalığı saldırısı gerçekleşti. Bu, ülkedeki yıllık üç ölümcül saldırı ortalamasının üstünde.