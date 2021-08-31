  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,70
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Avustralya'nın başkenti Canberra'da kısıtlamalar uzatıldı

» »
Koronavirüsün Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'daki tam kapanma 17 Eylül’e kadar uzatıldı.
Avustralya'nın başkenti Canberra'da kısıtlamalar uzatıldı

Koronavirüsün Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'nın başkenti Canberra'daki tam kapanma 17 Eylül’e kadar uzatıldı.

Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Başbakanı Andrew Barr, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, bölgede kaydedilen yeni COVID-19 vakaları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre tespit edilen 13 yeni COVID-19 vakasından 8'inin kaynağının bilenmediğini açıklayan Başbakan Barr, 12 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve 2 Eylül'de sona ermesi planlanan tam kapanmanın, 17 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Virüsle başa çıkmak için yasakların gerekli olduğunu savunan Barr, "Toplumda hala kaynağı belirsiz vakalarımız var ve hala toplumda bulaşıcı olan vakalarımız var. Bu nedenle, Canberra'da yaşayanlardan evde kalmaya devam etmelerini ve virüsün bulaşma potansiyelini azaltmak için evinizin dışındaki diğer kişilerle yakın teması en aza indirmelerini istiyoruz" dedi.

Avustralya'da COVID-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti

Delta varyantının en fazla etkili olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1164, Victoria'da 76, ACT’de 13 kişiye daha COVID-19 teşhisi konuldu.

Son 24 saatte ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinde COVID-19'dan can kaybı kaydedilmezken NSW'de 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 1006'ya çıktı.

Toplam 53 bin 856 kişinin COVID-19’a yakalandığı Avustralya'da, 19 bin 291 aktif vakadan 162'si yoğun bakımda olmak üzere 961 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Öte yandan ülkedeki COVID-19 aşılama çalışmaların yavaş ilerlediği eleştirileri sürerken, COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 58,0, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 34,4.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Qantas Havayolları tüm çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getirdi18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:27
  • Bir Vaka Nedeniyle Ülke Genelinde Tam Kapanmaya Gidildi17 Ağustos 2021 Salı 20:45
  • Avustralya’da tam kapanma kararı14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:19
  • Avustralya'da vaka sayıları artıyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:21
  • Avustralya'da aşı yaptırmayanlara kısıtlama uyarısı29 Temmuz 2021 Perşembe 10:50
  • Avustralya’da karantinasız seyahat askıya alındı23 Temmuz 2021 Cuma 13:16
  • Avustralya başbakanını terleten soru: Bütün ülke karantinadayken Caitlyn Jenner nasıl gelebildi?23 Temmuz 2021 Cuma 12:53
  • Avustralya’da Bir Eyalette Delta Varyantı Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak27 Haziran 2021 Pazar 21:00
  • Avustralya’da bir eyalette Delta varyantı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak26 Haziran 2021 Cumartesi 12:20
  • Avusturya’ya girişlerde Çin Sinovac Kovid-19 aşısı yaptıranlar karantinadan muaf tutulacak17 Haziran 2021 Perşembe 19:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti