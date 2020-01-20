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Avustralya’yı orman yangınlarından sonra şimdi de sel vurdu

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Aylardır orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya bu kez de yoğun yağışların sebep olduğu seller ile uğraşıyor.
Avustralya’yı orman yangınlarından sonra şimdi de sel vurdu

Geçtiğimiz Eylül ayından beri orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya, bu kez de aşırı yağışlardan kaynaklanan sel ile baş etmeye çalışıyor. Yağışların, ülkede birçok noktada çıkan orman yangınlarının bir kısmını kontrol altına alınmasına sağlamasına rağmen, birçok bölge bu sefer de selden etkilendi.

Yeşil Gazete’nin haberine göre Yağışlar Avustralya’nın batısında yer alan Queensland ile Yeni Güney Galler eyaletlerinde etkili oldu. Hava uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeye göre bölge 12 saat içerisinde ortalama yağış miktarının üç katını aldı.

Parklar tahliye edildi

Birçok kişi selden mahsur kalırken, birçok yol ve tema parkları kapatılmak zorunda kaldı.  Avustralya Sürüngen Parkı‘ndaki park korucuları, parkın sular altında kalmasından dolayı hayvanları tahliye etmek zorunda kaldı.

Parkın direktörü Tim Faulkner, yerel basına yaptığı açıklamada “Geçen hafta yakındaki orman yangınları tehdidini tartışmak için günlük toplantılar yapıyorduk. Bugün ise sırılsıklam bir şekilde parkı su saldırısından korumak için koşuşturduk. 15 yıldan fazla bir süredir böyle bir sel yaşamamıştık” dedi.

Balıklar için kötü olabilir

Bilim insanları yağmurun nehirlerde yaşayan balıklar için sorunlara neden olabileceğinden endişe duyuyor.  Bunun nedeni ise yağmurun balıklar için zehirli olacak orman yangınlarından kalan çamurlu külü yıkayarak göl ve akarsulara taşıması.

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