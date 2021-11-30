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Avustralya’yı sarsan rapor: Parlamentodaki üç çalışandan biri cinsel tacize uğruyor

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Avustralya’da yayımlanan yeni bir rapor, ülkenin en üst mevkilerindeki sarsıcı gerçeği ortaya çıkardı. Ülkenin gündemine oturan rapor, Avustralya parlamentosunda çalışan her üç kişiden biri cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.
Avustralya’yı sarsan rapor: Parlamentodaki üç çalışandan biri cinsel tacize uğruyor

Avustralya’da yayımlanan yeni bir rapor, ülkenin en üst mevkilerindeki sarsıcı gerçeği ortaya çıkardı. Ülkenin gündemine oturan rapor, Avustralya parlamentosunda çalışan her üç kişiden biri cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.

Federal Parlamento’nun eski bir personeli olan Brittany Higgins’in, bir bakanın ofisinde meslektaşı tarafından tecavüze uğradığını söylemesinin ardından korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı. Partisinin bina içinde iddia edilen bir tecavüz olayını ele alması konusunda baskı altına girmesinin ardından Şubat ayında inceleme emrini veren Başbakan Scott Morrison, bulguların “korkunç” ve “rahatsız edici” olduğunu söyledi.

3 KİŞİDEN BİRİ CİNSEL TACİZE MARUZ KALIYOR

‘Standardı Belirleyin’ isimli rapor, çalışanların yüzde 51’inin mobbing, cinsel taciz veya filli ve sözlü cinsel saldırı girişimine maruz kaldığını ortaya koydu. Kadınların yüzde 63’ü ise direkt olarak cinsel tacize maruz kalıyor. Raporu hazırlayan Cinsiyet Ayrımcılığı Komiseri Kate Jenkins, “Bu tür deneyimler hem bireyler hem de ekipleri için yıkıma neden oluyor ve parlamentonun performansını oldukça kötü etkiliyor.” dedi.

Başbakan Scott Morrison, parlamentonun yasasını temizlemesi gerektiğini söyledi. Canberra’da gazetecilere verdiği demeçte, “Bu binada çalışan herkes gibi, burada sunulan istatistikleri elbette dehşet verici ve rahatsız edici buluyorum” dedi.

Morrison, gelecek yılın ilk yarısında yapılacak seçimler öncesinde baskı altında. Muhafazakar koalisyon hükümetine verilen destek, tecavüz iddiasının ardından düşerken, binlerce kadın daha fazla eşitlik için ülke çapında yürüyüşler düzenlemişti.

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