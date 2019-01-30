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Avusturya'da 500 yıllık sütyen bulundu

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Avusturya'da bir şatonun mahzeninde 500 yıllık sütyen keşfedildi. Böylece bir yüzyıl olduğuna inanılan sütyenin tarihi de değişmiş oldu.
Avusturya'da 500 yıllık sütyen bulundu

Avusturya East Tyrol'daki Langberg Kalesi'nde bir iç çamaşırları bulundu.

Kalenin gizli mahzeninde bulunan sütyen ve külotun 500 yıldan daha uzun bir zaman öncesine ait olduğu düşünülüyor.

500 yıllık sütyen ve külotun, dantelle süslenmiş olduğu görülüyor.

Bu keşif, bir yüzyıl öncesine ait olduğuna inanılan sütyenle ilgili tarih inancını da değiştirdi.

Modern sütyeni Mary Phelps Jacob isimli kadın keşfetmiş ve 1914 yılında patentini almıştı.

Jacob'un modern sütyeni keşfinden önce kadınlar korse kullanıyordu. 

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