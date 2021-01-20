Avusturya’da Müslümanların Haklarını Kısıtlayacağı Düşünülen "Terörle Mücadele Yasa Tasarısı"Na Protesto

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin hayata geçirmeye hazırlandığı "terörle mücadele yasa tasarısının" ülkedeki Müslümanlara yönelik keyfi uygulamalar ve baskıları artıracağı vurgulandı.

Başkentin en önemli meydanlarından Aziz Stefan Meydan'ında toplanan Avusturyalılar, "Düşünce özgürlüğü tehlikede, yasa hayır, temel haklar korunmalı" yazılı pankart açtı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, dini cemaat temsilcisi ve bazı siyasilerin destek verdiği gösteride, meclis adalet komisyonunda incelenen terörle mücadele yasa tasarısının düşünce özgürlüğünü kısıtladığına, özellikle sesini yükselten Müslüman aktivistleri hedef aldığına işaret edildi.

"MÜSLÜMANLAR, İKTİDARIN HEDEFİNDE"

Gösterinin düzenleyicilerinden yazar Wilhelm Langthaler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede 2 Kasım’da düzenlenen terör saldırısı sonrasında iktidarın yeni bir terörle mücadele torba yasa tasarısı açıkladığını, burada açıkça Müslümanların hedef alındığını söyledi.

Langthaler, iktidarın yasa tasarısına ilişkin ilk açıklamasında "siyasal İslam’ın" suç olarak kabul edileceğini duyurduğunu, ancak bunu başaramadıkları için bu ifade yerine din kaynaklı aşırıcılık ifadesi kullandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yasa tasarısı, Müslüman aktivistleri hedef alıyor. Filistinliler ve Müslümanların haklarını savunan insanları sindirmeyi hedefliyor. Bunu protesto etmek için bir araya geldik."

Söz konusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesiyle herhangi bir mahkeme sürecine ihtiyaç duyulmadan terörle mücadele adı altında insanların rahatlıkla tutuklanabileceğinin altını çizen Langthaler, İsrail’in benzer metotları Filistinliler üzerinde yıllardır uyguladığını vurguladı.

Avusturya'da 12 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılan terörle mücadele torba yasa tasarısında, dini saikli aşırıcılığın suç unsuru olarak kabul edileceği, toplum için tehlikeli olarak görülen kişilerin herhangi bir hukuki süreç olmaksızın gözaltına alınacağı, radikal görüşlerin yayıldığı ileri sürülen cami ve dini derneklerin daha hızlı kapatılacağı açıklanmıştı.