Aydınköy Sulama Birliği’ne su dağıtımını güçlendirecek borular teslim edildi

Aydınköy Sulama Birliği’nin su dağıtımındaki sorunlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 kilometre uzunluğunda ve 160 mm çapındaki boruların temin süreci tamamlandı. İhale sürecinin ardından borular, sulama birliğine teslim edilerek bölgedeki su altyapısının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

Bölgedeki üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir sulama sistemine kavuşmasını sağlayacak bu gelişme, tarımsal üretimin devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Su dağıtımındaki mevcut problemlerin çözülmesiyle birlikte çiftçilerin suya erişiminin kolaylaşması ve sulama verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Bölge halkı, tarımsal üretimde yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik gösterilen hassasiyet ve atılan somut adımlardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Başbakan olmak üzere Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a teşekkür etti.