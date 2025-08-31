  • BIST 11288.05
  • Altın 4562.425
  • Dolar 41.0977
  • Euro 47.9835
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAErdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Aydınköy’de yayaya çarpan sürücü tutuklandı

» »
Aydınköy’de dün akşamüstü meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.
Aydınköy’de yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Aydınköy’de dün akşamüstü meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Saat 17.00 sıralarında, 55 yaşındaki Niyazi Şarafat yönetimindeki FT 127 plakalı kamyonet, dikkatsiz bir şekilde ilerlerken, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki İsmail Üçoluk’a çarptı.

Yaralanan Üçoluk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan muayenede başından yaralandığı belirlenen Üçoluk, Nöroşirürji Servisi’nde müşahede altına alındı. Polis, araç sürücüsü Niyazi Şarafat’ı tutukladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Aydınköy’de yayaya çarpan sürücü tutuklandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:12
  • 26 alkollü sürücü yakalandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:11
  • YSK Başkanı Özerdağ: 31 Temmuz itibarıyla seçmen sayısı 217 bin 5631 Ağustos 2025 Pazar 12:10
  • 24 Yaşındaki Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu30 Ağustos 2025 Cumartesi 14:55
  • Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası: İki Kişi Yoğun Bakımda30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:38
  • 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin ani bir şekilde hayatını kaybetti, evinde uyuşturucu bulundu: 1 tutuklu30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:53
  • Lefkoşa’da tetikçilik şüphesi: İki kişi tutuklandı30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:48
  • Kırdağ: “150 Bin Kıbrıslı Türk’e AB Vatandaşlığı Hedefim”29 Ağustos 2025 Cuma 17:08
  • Kendisine ters baktığı gerekçesiyle darp etmişti... Karar açıklandı!29 Ağustos 2025 Cuma 16:48
  • 2024 Yılı Faaliyet Raporu: 2024 yılında 6 milyar 850 milyon 900 bin TL kâr29 Ağustos 2025 Cuma 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti