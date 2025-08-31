Aydınköy’de yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Aydınköy’de dün akşamüstü meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.
Saat 17.00 sıralarında, 55 yaşındaki Niyazi Şarafat yönetimindeki FT 127 plakalı kamyonet, dikkatsiz bir şekilde ilerlerken, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki İsmail Üçoluk’a çarptı.
Yaralanan Üçoluk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan muayenede başından yaralandığı belirlenen Üçoluk, Nöroşirürji Servisi’nde müşahede altına alındı. Polis, araç sürücüsü Niyazi Şarafat’ı tutukladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.