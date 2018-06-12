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Aygın: “Ticari hayatın canlanması için çalışacağız”

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24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde Girne Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı olan Sümer Aygın Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) yetkilileri ile bir araya geldi.
Aygın: “Ticari hayatın canlanması için çalışacağız”

Girne‘de yaşayan ve iş hayatlarını Girne’de sürdüren esnaf ve zanaatkarların sorunlarına hakim olduklarını belirten Aygın, geçtiğimiz dört yıl içerisinde ne yazık ki koşulların iyileştirilmesi içinşu anki yönetimin hiçbir çaba sarf etmediğini, ancak kendilerinin göreve gelir gelmez şehirdeki ticari hayatın tekrar canlanmasına yönelik hazır olan projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Çarşı merkezinin yayalaştırılmasını ve daha işlek bir hale getirilmesini hedeflediklerinden bahseden Aygın, en üst düzeyde çaba göstereceklerinin garantisini verdi.

Ülke ekonomisinin kötüye doğru gittiğini ve Girne’dekiesnafında bu durumdan nasibini aldığını söyleyen  Aygın, esnaf ve zanaatkarlar odası ileortak çalışmalarını ileri bir noktaya taşıyarak onların ihtiyaçları temelinde adımlar atacaklarından bahsetti. Sanayi bölgesinin koşullarının iyileştirilip, çalışma refahının artırılması için mevcut olan düzenin ve yapıların acilen tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinden bahseden Aygın, şehir merkezinde dağınık olarak çalışan zanaatkarları  tek bir çatı altında aynı bölgede toplamanın mümkün olabileceğini söyledi.

24 Haziran seçimlerinden sonra göreve geleceklerine olan güvenlerinin tam olduğunu belirten Aygın, bölgede iş yapan ve çalışan esnaf ve zanaatkarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirerek onların ihtiyaç duydukları şartlarınyaratılması yönünde önemli adımlar atacaklarını belirtti.

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