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Aykut dava duruşmasında NTV’ye verdiği röportaj gösterildi

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KKTC’deki Rum mallarını “gasp ettiği” iddiasıyla Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Afik Group CEO’su Simon Aykut’un dün görülen dava duruşmasında, 2023 yılının Aralık ayında NTV kanalına verdiği röportaj gösterildi.
Aykut dava duruşmasında NTV’ye verdiği röportaj gösterildi

Alithia gazetesi, röportajda Aykut’un, KKTC’deki en büyük inşaat ve taşınmaz mal satışı şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı olarak lanse edildiğini ve konuşmasında, özellikle İskele bölgesinde 3 bin 500 apartman dairesi ile ev inşa ettiğini, bunlardan 105’inin de İsraillilere satıldığını söylediğini yazdı.

Gazete, Aykut’un 4 buçuk dakika süren videoda taşınmaz satışlarının durumunu anlattığını ve çok sayıda Yahudi’nin KKTC’den ev satın aldığına dair iddiaların iftira niteliğinde olup sorunlara yol açtığını söylediğini kaydetti.

Röportajı yapan gazeteciye göre, Aykut’un hem Türkiye Cumhuriyeti hem de KKTC vatandaşı olduğunu belirten gazete, Aykut’un İsrail’de kendi adına bir şirketi bulunmadığını ve tüm faaliyetlerini KKTC’den sürdürdüğünü söylediğini yazdı.

Gazete, videonun tercümesinin asıl mesleği diş hekimliği olan Leon Aratzian tarafından yapıldığını; avukatın Aratzian’ın Yunanca ile Türkçeye ne kadar hakim olduğu ve Polis Genel Müdürlüğü’nde yaptığı çeviri konusunda sorular yönelttiğini, kendisinin de polisle daha önce de Türkçeden çeviri konusunda iş birliği yaptığı ve Türkçenin, büyükanneleriyle büyükbabalarının Anadolu kökenli olup Türkçe konuşuyor olmaları nedeniyle ikinci ana dili olduğu yanıtını verdiğini kaydetti.

Habere göre mahkemede, iki polis memuru da kürsüye çıkarak, Aykut’un tasarrufunda bulunan cep telefonu, USB ve tabletinin incelenmeye çalışıldığını anlattı. Polisler, Aykut’un cep telefonu ile tabletine şifreden dolayı erişim sağlanamadığını; ancak ikisi Türk, biri İsrail GSM operatörüne ait üç SIM kart ele geçirildiğini söyledi.

Haberde, yargılama sürecinin bugün, iki tanığın dinlenmesiyle devam edeceği ve 2 Haziran ile 6 Haziran’da da mahkeme olacağı ifade edildi.

 

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