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Aykut’un tutukluluğunun devamına karar verildi

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KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un tutukluluk halinin 26 Mart'a kadar devamına karar verildi.
Aykut’un tutukluluğunun devamına karar verildi

Haravgi ve diğer gazeteler, Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, Simon Aykut’un tutukluluk halinin kaldırılmasını gerektirecek yeni bir unsur olmadığı kararı çıktığını yazdı.

Habere göre mahkeme, Aykut’un herhangi insanlık dışı bir muameleye maruz kaldığına dair herhangi bir bulgu bulunmadığını belirtirken,  kendisini muayene eden ve kanser testine tabi tutan İngiliz doktorun teşhisinin pozitif olması durumunda ise Aykut'un istediği her türlü tedaviyi, istediği hastanede görebileceğini iddia etti.

Kararda, Aykut’un önümüzdeki günlerde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) cihazına gireceği ve gerekirse, “Lefkoşa Devlet Hastanesi” doktoru Dr. Kirakidis tarafından biyopsi yapılacağı belirtilerek, Aykut’u daha önce de muayene eden Kirakidis’in böylelikle nihai kararını vereceği ifade edildi.

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