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Ayrımcılığı, Adaletsizliği, Şiddeti Normalleştirmeyeceğiz

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Kadınlar Gününde Ortak Eylem…
Ayrımcılığı, Adaletsizliği, Şiddeti Normalleştirmeyeceğiz

Sol Hareket, Kıbrıs Bağımsız Feministler, Kadın Meclisleri ve Mesarya Kadınları İnisiyatifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ortak eylem düzenliyor.

Eylem, 5 Mart cumartesi günü saat 11.00’de Arasta Kadınlar Pazarı Meydanı’nda gerçekleşecek.

Örgütler tarafından yapılan ortak açıklama, kadına yönelik sözel, fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetin, cinayetlerin arttığı, ekonomik krizin etkisinin ağırlaştığı, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin, emek sömürüsünün, yoksullaşmanın daha fazla hissedildiği bir döneme girildiği ifade edildi.

Feminist mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin, milliyetçi, eril, dindar, muhafazakar, kadın ve LGBTI+ düşmanı siyasetin karşısında olmaya devam edileceğinin belirtiği açıklamada, “Sömürünün pençesinde, şiddetin gölgesinde yaşamayacağız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “İrademize ve demokrasimize müdahale edilmesini, özgürlüğümüzün ve haklarımızın gasp edilmesini, emek sömürüsünü, ekolojik yıkımı, ayrımcılığın her çeşidini, adaletsizlikleri ve şiddeti normalleştirmeyeceğiz! İşte bunların karşısında 8 Mart’ta meydanlarda olacağız!” denildi.

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