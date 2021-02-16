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Ayşegül Baybars: "Ülkede bir Ekonomi Bakanlığı ve Bakanı olduğunun hissedilmesi lazımdır"

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Baybars, "Ülkede artık bir Ekonomi Bakanlığı ve Bakanı olduğunun hissedilmesi lazımdır" dedi.
Ayşegül Baybars: "Ülkede bir Ekonomi Bakanlığı ve Bakanı olduğunun hissedilmesi lazımdır"

İçişleri eski Bakanı, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

Kamu ile özel sektör arasında ciddi bir ayrım oluştuğunu belirten Baybars, “Kamuda çalışanlar haklarını alıyorlar, bu devletin kamuya bir lütfu değildir. Devlet kamu maaşlarını ödemek için borçlanma gibi yollara gidiyor. Borçlanmaya gidiliyorsa, özel sektörün de desteklenmesine yönelik kullanılması gerekiyor” dedi. Baybars, özel sektöre verilecek desteğin şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini ifade etti.

2021 yılının, 2020’den çok daha zor olduğunu kaydeden Baybars, gelirlerin azaldığını, işsizliğin arttığını bu nedenle temel gıdalara ihtiyacın arttığını söyledi. Baybars, kıt kaynakların akılcı şekilde doğru yerlere ve adil şekikde kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın günlük vaka sayılarını kamuoyu ile paylaşması gibi Ekonomi Bakanlığı’nın da şeffaf olması gerektiğini belirten Baybars, artık ülkede bir Ekonomi Bakanlığı ve Bakanı olduğunun hissedilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Sağlıktaki sorunlarla ekonomik sıkıntıların birbiriyle yarışır hale geldiğinin altını çizen Baybars, hükümetin çok daha ciddi ve somut adımlar atması gerektiğini ifade ederek,  “Hükümetin gün kurtarıcı değil, istikrarlı bir planlama yapması lazım” dedi. Zorunlu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik destek paketlerinin lazım olduğunu belirten Baybars, HP olarak hükümete yardıma hazır olduklarını da aktardı.

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