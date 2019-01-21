Ayyannililer (Aydın) Kültür-Dayanışma Derneği ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirerek, başkanlığa Cemal Dermuş’u seçti

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cumartesi akşamı saat 18.00’ de Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşısı’nda (Bandabuliya) gerçekleştirilen Genel Kurul’a Sağlık Bakanı Filiz Besim de katılarak bir konuşma yaptı.

Genel Kurulda Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulları aday listeleri oy birliği ile onaylanırken, Ayyannililer (Aydın)Kültür-Dayanışma Derneği başkanlığına Cemal Dermuş seçildi.

İlk kez gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından toplanacak yönetim, denetleme ve disiplin kurulları başkanlık dışındaki görevler için görev bölümü yapacak.

Derneğin Yönetim Kurulu listesi şöyle:

Cemal Dermuş, Ali Gavani, Sontaç Dermuş, Kani Ziya, Şerife Akacan, Hasan Türköz, Osman Akçın, Filiz Besim, Fatma Şenli Altınöz

Denetleme Kurulu Listesi;

Oğuz Çağatan, Ahmet Özkaramanlı, Ahmet Emin Şenbayrak, Erdoğan Komut

Disiplin Kurulu Listesi ise şöyle:

İlter Kırmızı, Erbay Eren, Fehmi Tokay, Doğan Bağkur.