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Azerbaycan Ordusu 16 Köyü Daha İşgalden Kurtardı

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Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
Azerbaycan Ordusu 16 Köyü Daha İşgalden Kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevAzerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. 

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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