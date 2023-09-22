  • BIST 8038.79
  • Altın 1682.086
  • Dolar 27.1605
  • Euro 28.9432
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Azerbaycan: Yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazırız

» »
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazır olduklarını duyurdu.
Azerbaycan: Yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazırız

Hacıyev, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Bakü Ofisi yetkilileri ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileriyle görüştüğünü ifade etti.

Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunda Uluslararası İnsancıl Hukuka uymasının ve tali hasarların önüne geçmesinin, görüştüğü yetkililerce takdirle karşılandığını belirten Hacıyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da operasyonda sivillerin zarar görmediğini itiraf ettiğini hatırlattı.

İlaç, gıda ve diğer malzemelerin ICRC tarafından Laçın-Hankendi ve Ağdam-Hankendi yolları üzerinden ulaştırılması için gerekli tüm şartların sağlandığını ve sağlanacağını bildiren Hacıyev, "Azerbaycan tarafı, yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya veya ICRC aracılığıyla onlara yardım etmeye hazırdır. Müracaat olursa yaralı askeri personelin ICRC araçları ile toplanmasını destekliyoruz. Biz de ambulans tahsis etmeye ve tıbbi yardım göstermeye hazırız. Ermenistan'a tıbbi tahliye için bu ülkeden de tıbbi araçlar gelebilir" ifadesini kullandı.

 

Karabağ'da silah bırakan Ermeniler için af öngörülüyor

Karabağ'da silah bırakan Ermeniler için af öngörülüyor

 

Hacıyev, savaş alanında kalan cesetlerin toplanması için Rus Barış Gücü ile birlikte çalıştıklarını belirterek, ICRC Cenevre ve Bakü ofislerinden Hankendi alt ofisine ilave personel gönderilmesini de desteklediklerini kaydetti.

Gönüllü ve bireysel tercih esasına göre sivillerin kendi araçlarıyla Hankendi-Laçın yolu boyunca hareketlerinin güvenliğini temin ettiklerini bildiren Hacıyev, gitmek isteyenlerin çoğunlukla askeri personelin aile bireyleri olduğunu ifade etti.

Hacıyev, "Gönüllü olarak silahını bırakan askeri personel, açıkça beyan ettiğimiz gibi serbesttir. Sivil-Asker İşbirliği konsepti kapsamında Azerbaycan askeri ve sahadaki sivil personeli sivillere yardım ediyor ve etmeye devam edecektir" bilgisini verdi.

 

Karabağ'da son durum: Ermeni gruplar Azerbaycan topraklarından çekiliyor

Karabağ'da son durum: Ermeni gruplar Azerbaycan topraklarından çekiliyor

 

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya basını: Karabağ'da anlaşma sağlandı, ateşkes kabul edildi20 Eylül 2023 Çarşamba 12:25
  • Japonya'da artık her 10 kişiden biri 80 yaş ve üzerinde19 Eylül 2023 Salı 14:40
  • Çin, Baerbock'un "diktatör" ifadesi nedeniyle Alman büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı19 Eylül 2023 Salı 13:40
  • Hindistan ile Kanada arasında kriz: Diplomatlar ihraç edildi19 Eylül 2023 Salı 11:18
  • Azerbaycan, Ermenistan'dan ordusunu Karabağ'dan çekmesini talep etti19 Eylül 2023 Salı 08:37
  • Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 27 askeri hava aracı ve 13 gemi tespit edildi13 Eylül 2023 Çarşamba 13:45
  • Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze fırlattığını duyurdu13 Eylül 2023 Çarşamba 10:43
  • Rusya’da Su-24 savaş uçağı düştü13 Eylül 2023 Çarşamba 09:49
  • Kim Jong-Un Putin ile görüşmek için yola çıktı11 Eylül 2023 Pazartesi 11:34
  • Adı değişti! G20 zirvesinde Hindistan 'Bharat' oldu10 Eylül 2023 Pazar 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti