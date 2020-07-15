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Azerbaycan'da Halk Seferberlik Talebiyle Milli Meclisin Önünde Toplandı

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Azerbaycan'da Halk Seferberlik Talebiyle Milli Meclisin Önünde Toplandı
Azerbaycan'da Halk Seferberlik Talebiyle Milli Meclisin Önünde Toplandı

Azerbaycan'da, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto eden halk geceyi, seferberlik talebiyle toplandığı Milli Meclisin önünde geçirdi.

Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü.

Bakü'de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar akşam saatlerinde başkentin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganı atan vatandaşlar, Milli Meclisin önünde toplandı. Binlerce kişi burada, seferberlik ilan edilmesi için slogan attı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar geceyi Meclisin önünde geçirdi.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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