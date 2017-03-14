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Azerbaycan'da Nevruz coşkusu

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Azerbaycan'da Nevruz coşkusu
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Nevruz Bayramı'nın sembollerinden kabul edilen "toprak çarşambası" renkli görüntülerle kutlandı.

Bakü Valiliğinin düzenlediği kutlamalar kapsamında kent sokaklarında deve, at ve faytonlardan oluşan kervanla tur atıldı.

Dede Korkut karakterini canlandıran kişinin önderliğinde, tarihi ve yöresel kıyafetler giymiş oyuncuların eşlik ettiği tur, tarihi İçerişehir'de başladı ve merkezi sokak ve caddelerinde devam etti. Kervan katılımcıları, büyük meydan ve parklarda mola vererek burada toplanan vatandaşlar için müzik ve dans gösterileri yaptı. Bakü sokakları renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar kervanı ve yapılan gösterileri ilgiyle izledi.

Azerbaycan geleneğinde yer alan "dört çarşambanın" sonuncusu olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan "toprak çarşambası"na bu ülkede büyük önem veriliyor ve Nevruz'dan önceki çarşambanın gelişi bir gün önceden bayram olarak kutlanıyor.

Azerbaycan'da en önemli bayram olarak kabul edilen Nevruz dolayısıyla çeşitli kutlamalar yapılıyor. Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günleri farklı şekillerde kutluyor. Su çarşambasında evin etrafına çeşme suyu serpilirken, ateş çarşambasında mahallelerde ateşler, evlerde ise evin her ferdi için birer mum yakılıyor. Rüzgar çarşambasında da benzer şekilde kutlamalar sürerken, en önemli kutlama toprak çarşambasında yapılıyor. Toprak çarşambasında mahallelerde büyük ateşler yakılıyor, evlerde yöresel tatlı ve yemeklerden oluşan sofralar kuruluyor.

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