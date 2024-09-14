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**Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Sorunların Yapısal Nedenlerini Vurguladı**

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**Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Sorunların Yapısal Nedenlerini Vurguladı**
**Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Sorunların Yapısal Nedenlerini Vurguladı**

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, ADA TV'de katıldığı programda, toplumun karşılaştığı sorunlar üzerinde durarak, sorunların bireyler üzerinden değil, yapısal sebepler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 

Rahvancıoğlu, insan ticareti gibi önemli konuların genellikle kişiler üzerinden tartışıldığını vurgulayarak, muhalefetin bu sorunların temel nedenlerine odaklanarak, yapısal sorunlara çözüm araması gerektiğini ifade etti. "Bataklıkta sinek avlayarak sorunları çözemeyiz, bataklığı kurutmamız gerekiyor" diyen Rahvancıoğlu, bu tür sorunların ancak köklü değişikliklerle aşılabileceğine dikkat çekti.

İkinci bir mesele olarak yabancı düşmanlığını ele alan Rahvancıoğlu, bu tutumun yabancıların yaşadığı sorunlara duyarsız kalınmasına yol açtığını söyledi. Çalışma hayatındaki güvencesizlik konusunu da gündeme getiren Rahvancıoğlu, çalışanların özne olmaması durumunun tüm çalışanlar için ortak bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Rahvancıoğlu, ayrıca İş Yasası’nın 61. Maddesi'nin uygulanmadığına dikkat çekerek, işverenlere işçi bulmanın yasak olduğunu, ancak bu maddenin sürekli delindiğini vurguladı. Yabancı işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunan Rahvancıoğlu, sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması gerektiğini ifade etti. 

Son olarak, işçilerin masraflarının, çalışma izinleri ve sağlık sigortası gibi konularda artırıldığını belirten Rahvancıoğlu, bu durumun işçilerin üzerindeki yükü daha da artırdığını sözlerine ekledi. Rahvancıoğlu, sorunlara kalıcı çözümler bulunması için toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.
 

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