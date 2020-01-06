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Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi 2020’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

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Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi 4 Ocak Cumartesi günü, parti merkezinde toplanarak, 2020 yılının ilk parti meclisi toplantısını gerçekleştirdi.
Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi 2020’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıda yeni döneme yönelik görev dağılımları yapılırken, Nisan ayı içinde gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tavır belirlenmesi süreci de başlatıldı.

BY’den yapılan açıklamaya göre, Parti Genel Komitesi’nde “sekreteryada dinamik bir örgüt yapısı yaratabilmek adına” bazı değişikliklere gidildi. Parti Örgütlenme Sekreterliği’ne Gazi Gök seçilirken, Mustafa Keleşzade ise Basın Yayın Propaganda Sektererliği görevine seçildi. Basın Yayın Propaganda Sekreter Yardımcılığı’nı Buğra Keskindağ üstlenirken, Parti Mali Sekreter Yardımcılığına ise Mustafa Erk getirildi. Tüm kararlar oy birliği ile alınırken, diğer sekreterliklerde her hangi bir değişikliğe gidilmedi.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yaşanan gelişmeler ve oluşan güncel durumla ilgili değerlendirmeler yapan parti meclisi, Kıbrıs Türk halkının çıkarına bir tavrın belirlenebilmesi için bölge örgütlerine, ilk bölge kitle toplantılarında konunun bölge üyelerince tartıştırılması ve oluşacak kanaatlerin meclise taşınması görevini verdi.

2019 Mali Raporu’nun da değerlendirilip aklandığı toplantı, “zam sorunları” ile ilgili meclis tavrının belirlenmesiyle sona erdi.

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