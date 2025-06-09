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Bahçe işlerine yardım etmeyen abisini bıçakladı!

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Aydınköy’de meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili tutuklanan zanlı R.D yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Bahçe işlerine yardım etmeyen abisini bıçakladı!

Müfettiş muavini Burak Güney mahkemeye olguları aktardı. Güney, zanlının 5 Haziran 2025 tarihinde saat 14.30 sıralarında ikametgahının önünde bahçe işleri yaptığı sırada, kendine yardım etmediği için tasarrufunda bulundurduğu 33 santim bıçağı aynı yerde sakin abisi H.K.’nin (E-45) sağ koltuk altına  sapladığını söyledi.Polis, yaralının hastaneye kaldırılacak tedavi altına alındığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, bıçağın emare alındığını belirtti. Polis, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, bir gün  daha  tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı ise' devletim var olsun 'dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren  Yargıç Meltem Dündar , zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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