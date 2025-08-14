Bakan açıkladı: Yıl sonuna kadar sadece 4 konuda ceza!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yapay zeka destekli yeni kameraların ilk etapta ‘hız’, ‘emniyet kemeri’, ‘telefon’ ve ‘sigortayı’ kontrol edeceğini açıkladı, diğer uygulamaların yıl sonunda başlayacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KIBRIS TV ekranlarında yayınlanan ve Eda Alisinanoğlu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Kıbrıs’ta Sabah’ adlı programa katılarak, kamuoyunda tepkilere neden olan yapay zeka destekli kameralara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Arıklı, “Karayolları geneldir, özel değildir. Arabaların içi dahi özel değildir. Arabaların için özel olsaydı, camların karartılması yasak olmazdı. Arabanın içerisinde özel hayat diye bir şey söz konusu olamaz” ifade etti.

Su içene, sandviç yiyene ceza yok!

Bakan Arıklı, arabada su içilmesi ya da sandviç yenmesine ceza yazılmayacağını açıklayarak, “Sigara içeni yakalayabilir ama su içeni, yemek yiyeni yazmayacak” dedi.

Sigara yasağını muhalefet vekillerinin istediğini de sözlerine ekleyen Arıklı, Meclis açıldığında hem yeme-içme hem de sigara yasağıyla ilgili düzenleme yapılacağını kaydetti.

“Devletin cebinden 5 kuruş para çıkmadı”

Erhan Arıklı, kameraların Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edildiğini belirterek, “Devletin cebinden 5 kuruş para çıkmadı. Eski kameralara çok para ödemiştik… Sadece yazılımının bedeli bile 5 milyon Euro olmasına rağmen bize sıfır parayla yaptılar, Allah razı olsun” dedi.

Kameraların yerlerine yönelik gelen eleştirilere de dikkat çeken Arıklı, “Eski kameraların olduğu yerlere monte edildi. Çarşı her şeye karşı! Anayasa Mahkemesi’nin “bu kameralar kullanılabilir” diye kararı var… Hız kurallarına uyarsan, trafik kurallarını çiğnemezsen kameralar seni niye yazsın? ‘Ben hız limitlerine de trafik kurallarına da uymayacağım devlet beni yazmasın’ bunu mu demek istiyorsun?” ifadelerini kullandı.

“Yıl sonuna kadar kamera sayısı 300’e çıkacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, şu anda yapay zeka destekli kameralarının sayısının 150 olduğunu aktararak, kamera sayısını yıl sonuna kadar 300’e çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Arıklı, “Önümüzdeki yıl 300 daha alıp 600 kamerayla ülke trafiğini tamamen kontrol altına alacağız. 1 buçuk yılda 80 insanımızın canına mal olan trafiği başka türlü denetleme şansımız yok. Devlet, her sürücünün yanına bir polis koyamaz. Buna alışın, alışmak zorundasınız. Bu kameralar hayatımıza girecek ve trafiği kontrol altına alacak, trafik canavarlarının canına okuyacak” açıklamasını yaptı.

İlk etapta 4 konuda ceza uygulaması

Kameraların 16 Ağustos Cumartesi günü faaliyete geçeceğini de aktaran Bakan Arıklı, “İlk etapta ‘hız, emniyet kemeri, telefon ve sigorta’ kontrol edilecek. Yıl sonuna kadar bu dört konuda ceza uygulaması olacak. Onun dışındakiler için yıl sonuna kadar sadece uyarı gönderilecek, bir ceza olmayacak. Diğer uygulamalar yıl sonundan sonra başlayacak” açıklamasını yaptı.

Arıklı, bu süre içerisinde yasal düzenlemeler yapılarak, bazı konularda yumuşatmalar olabileceğinin mesajını da verdi.

İkaz tabelalarının da şu anda hazırlandığını aktaran Arıklı, bazı yollarda hız limitinin 100’den 120’ye çıkarılabileceğini belirtti, bunun kararını Trafik Komisyonu’nun vereceğini söyledi.