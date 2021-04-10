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Bakan Canaltay, Yiğitcan Hekimoğlu’na başarı diledi

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Canaltay, yarın Antalya’da düzenlenecek Bayrak Takımları Seçme Yarışlarında katılacak olan milli atlet Yiğitcan Hekimoğluna başarı diledi.
Bakan Canaltay, Yiğitcan Hekimoğlu’na başarı diledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yarın Antalya’da düzenlenecek Bayrak Takımları Seçme Yarışlarında katılacak olan milli atlet Yiğitcan Hekimoğluna başarı diledi. Bakan Canaltay, dün Ercan Havalimanında yaptığı inceleme sırasında, yolcu bekleme salonunda bulunan Yiğitcan Hekimoğlu’na başarılar dileyerek uğurladı. 

Hekimoğlu ile bir süre sohbet eden Canaltay, "Yiğitcan Hekimoğluna yarın yapılacak seçmelerde başarılar dilerim.  Onu, esas hedefi olan Tokyo Olimpiyatlarında yarışırken görmek bizim için ayrı bir gurur vesilesi olacaktır" dedi.

Canaltay, Yiğitcan Hekimoğlu’nun ülke gençliği için rol model olduğunu belirterek, “Yiğitcan koştukça, göğsümüz kabarıyor. Yiğitcan başardıkça, gençlerimize umut oluyor. Yiğitcan kürsüye çıktıkça, bu toprakların çocukları yeni hedefler koyuyor. Bu nedenle Yiğitcan’ın başarması önemli” ifadesini kullandı.

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