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Bakan Çavuş: Bu yıl içinde ülkeye 10 bin küçükbaş hayvan getirilecek

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Tepebaşı ve Kozanköy köylerindeki üreticilerle bir araya gelerek üretim alanlarında sürdürülebilir tarımı destekleme kararlılığında olduklarını vurguladı.
Bakan Çavuş: Bu yıl içinde ülkeye 10 bin küçükbaş hayvan getirilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yaptığı ziyaretler çerçevesinde üreticilerin taleplerini dinleyip tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik mevcut durum ve geleceğe dönük çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuş, ilk olarak Tepebaşı köyüne yaptığı ziyarette, üreticilere destekler hakkında bilgi vererek, 2024 yılında sağladıkları mekanizasyon desteğinin 2025 yılında da devam edeceğini vurguladı.

Sıfır faizli arpa desteği ile üreticilere katkı sağlandığını ifade eden Çavuş, seracılık sektörüne verilen 11 milyon TL’lik hibe sayesinde, seracılığın 600 dönüm, yaş sebze üretiminin ise Bin 400 dönüm genişletildiğini söyledi.

Tarım sektöründeki büyümeye dikkat çeken Çavuş, 2023 yılında tahıl üretiminde desteklerle 9 kg gübre alınabilirken 2024’te 23 kg, 2025 yılında ise 25 kg’a çıkartılarak üreticinin önemli bir girdi maliyetini üstlendiklerini dile getirdi.

Yaş sebze üretimine de yılda iki kez destek verdiklerini belirten Çavuş, üretim alanlarında sürdürülebilir tarımı destekleme kararlılığında olduklarını ifade etti.

“Ülkeye 10 bin küçükbaş hayvan getirilecek”

Hayvancılık sektörüne yönelik de önemli adımlar atıldığını vurgulayan Çavuş, bu yıl içinde ülkeye 10 bin küçükbaş hayvan getirileceğini duyurdu.

Çavuş ayrıca, 2025 yılında üretimi sürdürülebilir kılmak amacıyla üreticiyi kapsayan teşviklerin genişletilmesi çalışmalarının başladığını vurguladı.

Tepebaşı köyünün ardından Kozanköylü üreticilerle bir araya gelen Çavuş, üreticilerin taleplerini dinleyerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak üreticilere her alanda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kozanköy’de gerçekleştirilen toplantıda su kaynaklarının etkin kullanımı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi konuları da ele alındı.

Üreticilerin rekabet gücünü artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Çavuş, tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Çavuş, üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve onların sorunlarını çözmek adına sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, yerinde tespitlerle daha etkili politikalar geliştirdiklerini söyledi.

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