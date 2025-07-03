Bakan Oğuz: Dijital Dönüşüm ve Ortak Altyapı Projeleriyle KKTC’yi Güçlendiriyoruz

Temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde KKTC'de dijital çağın kapılarını aralıyoruz” dedi. Oğuz, özellikle tapuda dijital dönüşüm ve şehirlerin 3 boyutlu modellemesi konularında önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti.

TAKBİS Sistemi KKTC’de Hayata Geçiyor

Türkiye’de uzun süredir başarıyla uygulanan TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) modelinin, KKTC’de de uygulanmaya kısa sürede uygulanmaya başlayacağını belirten Oğuz, bu sistemle taşınmaz işlemlerinin artık çok daha hızlı ve güvenilir şekilde yapılabileceğini vurguladı. Kamusal hizmet anlamında ülke insanına daha modern, daha süratli ve daha güvenilir hizmet sunulmasının önemli olduğunu ve hedefleri arasında olduğunu belirten Oğuz, yıllardan beridir gerçekleşmesi beklenen bu hizmetin kısa sürede hayata geçirilerek kamusal anlamda büyük bir eksikliğin giderileceğini belirtti. İki bakanlık arasında on aydır yoğun yürütülen çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılacağını belirten Oğuz, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve Türkiye Cumhuriyeti Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Parsel Sorgulama Mobilde

Bakan Oğuz, vatandaşların taşınmazlarına ilişkin bilgilere mobil ortamda erişebileceği Parsel Sorgu Sistemi’nin de hayata geçirildiğini belirterek, bu adımın özellikle yatırımcılar ve planlamacılar için büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Şehirlerin Dijital İkizi Oluşturuluyor

“Hava çekimleriyle KKTC'nin 3 boyutlu dijital altyapısını inşa ediyoruz” diyen Oğuz, bu çalışmayla birlikte şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarılacağını ve olası doğal afetlere karşı simülasyon temelli planlamaların yapılabileceğini ifade etti.

Bakan Oğuz, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek, “KKTC’nin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi konusunda her zaman yanımızda oldular. Biz de her alanda dijital ve çevreci bir yapıyı adım adım inşa ediyoruz” dedi.

Bakan Oğuz’a Ankara temaslarında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit, Tapu Dairesi Müdürü Firdevs Arıcı, Bilgi Teknolojileri Sorumlusu Cem Beyaz ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, resmî temaslarının tamamlanmasının ardından bugün adaya döndü.