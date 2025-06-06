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Bakanlar Kurulu, 166 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı

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Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 166 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Bakanlar Kurulu, 166 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 166 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

MAİDE ŞAHİN
SEVAL KURT
BARAN KURT
MEHMET DORA
FERHAT EKİNCİ
SERVET ERSÜRER
SİBEL ÇELİK
SEDA ZIBA
İBRAHİM KOÇ
ATA DENİZ MERCAN
UFUK GÖRE
HADİ ÇAKMAK
ŞİFA KURT
FETHİYE KESER
SUHAM NUR YALÇIN
AYBÜKE ÇAKIR
MEHMET YILDIZ
ÖZLEM ECE
RÜŞTÜ AVCI
ŞEFİKA KÖK
NAZRIN ABBASZADE
MEHMET NUR HAZIRLAR
AYŞE TEKİRDAĞ
MERYEM IRGIN
DAMLA ACAR
ZEYNEP BALGERMİŞ
ÇAĞLA ITIR KOYUNCU
MEHMET İRİ
ÇİĞDEN GÜNEŞ
MELTEM KAPUKAYA
ERDEM KOLUKISA
MERVAN AYYILDIZ
MERVE YILDIZ
SEVİM SIĞIRTMAÇ
GÜLÜMSER HAYLAZ
HELİN AVŞAR
FERİDE KIZILCA
PINAR ŞAHİN
HELİN KAHRAMAN
ZEYNELABİDİN TÜRKMEN
ONUR YORULMAZ
SÜLEYMAN EFE KAHRAMAN
ÜMİT İZİNTER
BÜLENT CANBOLAT
MEHMET NUR ÇELİK
ADACAN NASIR BAYSALOĞLU
MELİN YIKAR
EDİP ÇELİK
EMRE ÖĞDÜM
BÜŞRA KESER DENİZ
KADER YAHŞİ
ILLIA SUKHOI
CEMAL KAYA
MAHMUT YAPICI
BURAK TOPRAK
CEMİL AKŞAHİN
BAHRAM KARIMOV
EMEL KURT
KENAN BAKTAŞLI
KÜBRA BAYTAR
MEHMET RESUL TENEKECİ
UTKU BABA
DOLUNAY YİLDİRİM
KADER ALMAS
IRMAK ÖRÜK
ALINA MORARU
KURTULUŞ GÖKHAN AĞRA
KÜBRA GEZER
SHIRIN IRGASHEVA
HASAN GÖK
ÇETİN GÜNEN
EMİRE ŞAHİN
ORHAN ERİŞİK
HAYRUNİSA TUNÇER
SADULLAH LYUTVI SADULA
BÜŞRA ANZEVLİ
DİLARA ANZEVLİ
SALİH ASAR
SERKAN SAYAR
VOLKAN BALKAYA
EMİN ÜNVER
PELİN ÇİFT
ERTAN ÖZDEMİR
ZEYHAN GÜVEN
ABDURRAHMAN EZER
FATMA GÜRSEL
SABİHA SELİN DEMİRCAN
MEHMET KUTLUA
HAYATİ ÖZBAŞ
DOÇ.DR. EMİNE REYHAN SERDAROĞLU
AHMET EVLİ
ESAT AYCAN MERCİMEK
MEHMET DEMİR
CANER ONART
MUSTAFA YÜCELEN
ABDULAZİZ BOZKURT
DERYA ECE
AKIHN KURT
EMEL FINDIK
ORHAN ACAR
METİN ARAS
MEHMET ÜZÜM
ZÜBEYDE KIRMIZIOĞLU
ADEM ÖZER
CEYLAN GÜLEÇ
CENNET YURDUSEV
MENCİ AKDOĞAN
MİRAY TOPALOĞLU
MURAT SÜRÜCÜ
ELİF SERT
SERVET ÇELİK
BARAN OVACIK
MUHAMMET KURT
ASLI BAKIR
MERYEM TAŞ
NECAATTİN KAHVECİ
SÜLEYMAN SOYHAN
EDA NUR SAYRUGAÇ
EBRU GÜVENDİ
DİLAN YAŞAR
MEDİNE TUMAY
ABDULHAMİT BOZKURT
SAİT DEMİR
TOLGA YUCA
ŞULE NEHİR ÖRGÜN
MAVİŞ POLAT
SÜLEYMAN ŞANVERDİ
SERKAN YILDIRIM
ÖMER DEMİRBİLEK
GULAMJAN ASTANOV
MUSTAFA ŞAHAN
SHAHNOZA ASTANOVA
ELYAR ROSTAMI
GÜRKAN EKŞİLİ
ÜSTÜN BOLAT
GÖKHAN AKKAY
AYCAN ÇAKIR
MERVE GÜLER
NAZLI BİLMEZ
MOHAMMAD TADIAN MOAZEZZİ
KARDELEN BAĞ
DOĞUKAN EKŞİLİ
DURSUN ŞAHİN
HAKAN GÜRSOY
DİLEK PEKMEZ
ALIASGHAR ASHRAFI SOLTANAHMADI
ÜİBRAHİM ÖRÜN
İBRAHİM HALİL KOÇ
CUMA HAZIRLAR
FATMA IRMAK CENGİZ
İSA GÜNDÜZ
ERDAL SALİH ÖZDEMİR
NURULLAH AKKAYA
SUNNET OCHILOV
CAN RENKLİTEPE
OSMAN SOYLU
TEZGÜL TUNALI DERAN
MEHMET OĞUZ
NADİR UYSAL
NARİN ÇAMLICA
FATMA HAYRANOĞLU
RAMAZAN IŞIK
ANIL AKYÜZ
AMİN SOLTANI
LEYLA TATLI
EMİN KARABOĞA

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