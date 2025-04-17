Bakanlar Kurulu, 206 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi

Bakanlar Kurulu tarafından 206 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:
“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın ve/veya bağış yolu ile almak istedikleri taşınmaz mal/mallarla ilgili detayları belirtilen 206 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.