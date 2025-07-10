Bakanlar Kurulu, 3 kişi yasaklı göçmen ilan etti

Bakanlar Kurulu, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle biri yabancı uyruklu olmak üzere üç kişiyi Yabancılar ve Muhaceret Yasası kapsamında 'yasaklı göçmen' ilan etti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, 3 şahsı "yasaklı göçmen" ilan etti. Karar, 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Polonya ve Almanya uyruklu Tomasz Michal Makulewicz’in, suç örgütüne üye olma, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından dolayı kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi. Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu doğrultusunda ve önergede sunulan gerekçeler dikkate alınarak, Makulewicz’in Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6(1)(g) maddesi uyarınca yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.

Aynı kararla, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Demet Doğan ve Tolga Doğan da yasaklı göçmen ilan edildi. Bakanlar Kurulu, bu iki kişinin kamu düzeni, yönetsel düzen veya genel ahlak açısından tehdit oluşturabileceği; ayrıca halk arasında veya devlete karşı düşmanlık uyandırabilecek ya da devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirebilecek davranışlarda bulunabilecekleri kanaatine vardığını belirtti.

Söz konusu kararlar, Yabancılar ve Muhaceret Yasası çerçevesinde alınarak yürürlüğe girdi.