Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu, kuraklıktan zarar gören üreticilere 66 milyon Türk Lirası kuraklık tazminatı ödeme kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kutret Özersay Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 4 saatlik toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.

Bakan Özersay, kuraklıktan zarar gören yaklaşık 8 bin civarında üreticiye yaklaşık 66 milyon Türk lirası tutarında kuraklık tazminatı ödenmesi kararı üretildiğini kaydederek, bu tutarın 30 milyon TL’sinin bu hafta içerisinde ödeneceğini söyledi.

Bu kuraklık ödemesi bağlamında ihtilaflı olan arazilerin ve gübre beyanı eksik olanlan üreticilerin kesintilerinin bu rakam içerisinden düşeceğini kaydeden Özersay, verim kaybı ödeniği olarak da dönüm başına 20 Türk Lirası ödenmesi kararı alındığını belirtti.

Bakan Özersay, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını gerçek maaş üzerinden yapmayan özel sektör işverenlerine yönelikte karar alındığını kaydederek, önümüzdeki dönemlerde bu yatırımları gerçekmaaş üzerinden yapmayanlara yönelik olarak geriye dönük ceza uygulaması ve cezai yaptırım uygulama kararı üretildiğini ifade etti.

Bakanlşar Kurulu’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bina ve personel eksikliğine yönelik olarak da karar ürettiğinin altını çizen Özersay, kanatlı kümes hayvancılığı sektöründe önemli hastalıkların kontrolü ve önlenmesiyle ilgili tüzüğün de onaylandığını söyledi.

Bakan Özersay, atık lastiğklerin yönetimi tüzüğünün de bakanlar kurulunda karara bağlandığını kaydederek, geçtiğimiz günlerde polis kararkolunda tutuklu olduğu sırada hayatını kaybeden şahısla ilgili olarak bir soruşturmacı atanması kararının da üretildiğini söyledi.

Kırsal kesim arsalarının alınmasında yapılacak sözleşmelerle ilgili olarak önümüzdeki 6 ay boyunca döviz kurunun sabit tutulması kararının alındığını ifade eden Özersay, bazı yabancıların taşınmaz mal alımları, bazı askeri bölgelerin bu statüden çıkarılması ve özel mülklerle ilgili de çeşitli kararlar alındığını, bu kararların önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar tarafından açıklanacağını belirtti.