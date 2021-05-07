Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu'nun, bugün yaptığı toplantıda 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunca alınan kararları onayladığı belirtildi.

Uygulanacak ek tedbirler şöyle açıklandı:

"Bakanlar Kurulu Fasıl 156 Sokağa Çıkma yasağı yasasının verdiği yetkiyi kullanarak 10.05.2021 den 17.05.2021 tarihleri arasında pazartesinden cumartesine kadar saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının devamına karar vermiştir.

Kapalı turizm hizmeti veren Otellerdeki çalışanlar müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabileceklerdir.

Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12.05.2021 tarihinde 6 uçuş, 13.05.2021 tarihinde 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görülmüştür.

09.05.2021 Pazar günü Anneler Günü olması nedeni ile bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçi esnafının sadece çevrim içi(online) sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet vermeleri uygun görülmüştür.

Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27.05.2021 tarihine kadar ilgili işletmelerde (cafe, restoran,meyhane,park vb.) canlı müzik yapılmamasına karar verilmiştir. Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27.05.2021 tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecektir.

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27.05.2021 tarihinden itibaren yapılmalarına karar verilmiştir.

Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görülmüştür.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görülmüştür. Ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecektir.

Ülkemizde azalan vaka sayıları bağlamında bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına Bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanması uygun görülmüştür.

17.05.2021 tarihinden itibaren deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde ve belirtilen koşullarda hizmet vermeleri uygun görülmüştür. Tur teknesinde görev yapan personel yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

İnternet kafelerde çalışan kişilerin 17.05.2021 tarihine kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup 18.05.2021 tarihinde internet kafelerin açılmalarına karar verilmiştir. İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecektir.

Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile 27.05.2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verilmiştir.

Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre (vaka sayısı, test pozitifliği, risk durumu vb) ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeniden değerlendirilmeye alınacaktır.

Marketler 07:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Kapalı Olan Yerler;

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları,internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar , gece klüpleri, clup hamam saunalar

Açık Olan Yerler;

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döneceklerdir.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 6 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır."