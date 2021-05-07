Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Zoom üzerinden toplantıya katılan Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Başbakanlık, Başbakan Saner’in yazılı açıklama yapacağını açıkladı.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Zoom üzerinden toplantıya katılan Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Başbakanlık, Başbakan Saner’in yazılı açıklama yapacağını açıkladı.
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