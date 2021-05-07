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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Zoom üzerinden toplantıya katılan Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Başbakanlık, Başbakan Saner’in yazılı açıklama yapacağını açıkladı.

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