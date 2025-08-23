  • BIST 11372.33
Bakanlar Kurulu'ndan 124 kişiye vatandaşlık!

Bakanlar Kurulu, seçim yasaklarına 24 saat kala 124 kişinin vatandaşlığını onayladı.
Bakanlar Kurulu'ndan 124 kişiye vatandaşlık!

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 124 kişinin KKTC vatandaşlığını seçim yasaklarına 24 saat kala onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

  1. DNİZ ÖYKÜ ÖZDOĞAN

  2. MEHMET KÜÇÜKOĞLU

  3. ERKAN DENİZ

  4. DAMLANUR GÜLBAY

  5. MUHAMMED ENES KARA

  6. EYLÜL ÜNLÜER

  7. DİLARA SARICA

  8. ARDA AKTUGAN

  9. BAHAR EKMEKÇİ

  10. ŞABAN NAR

  11. FADIL ŞANVERDİ

  12. HASAN ELMA

  13. SEMİR YOLCU

  14. AHMET KARADUMAN

  15. ESRA BABA

  16. ASHKAN BAGHAEE

  17. BÜLENT TURAN

  18. ABİDDİN ERGEN

  19. SADETTİN YILMAZ

  20. AHMET NESİMİ ÇOBAN

  21. MEHMET KARA

  22. EDA KARA

  23. GÖKTUĞ SÜMERKAN

  24. KENAN KARAKURT

  25. PAMUK TEŞ

  26. BURAK CAN GÖZÜDOK

  27. TATIANA ŞCERBINA

  28. TÜLAY ERPOLAT

  29. SUDE GÜNEY

  30. TÜRKAN UĞUZ

  31. BAHAR BALTUTA

  32. KAPLAN KARAKELEŞ

  33. BARIŞ AVANOĞLU

  34. MEHMET ASLAN

  35. ABDULKADİR ERBİL

  36. CELAL KARADAVUT

  37. MERSİN ERTUĞRUL İNALBARS

  38. AYSUN AKBAŞ

  39. DİLEK KALKAN

  40. EMRAH YURDUSEV

  41. SUDE UYDURAN

  42. HASAN YAYICl

  43. CENGİZ BÜYÜKKAYA

  44. SERRA BAL

  45. MAHMUT PARLAK

  46. FİKRİYE ÖZMEN

  47. RABİA UYSAL

  48. MARAL BERDYYEVA

  49. AYŞE NUR ER

  50. AYŞE AYDOĞMUŞ

  51. MEHMET DOLĞUN

  52. HASAN DEVECİ

  53. RUMEYSA NUR SOLAK

  54. FATMA DEMİRBİLEK

  55. ZÜLFÜKAR DİLAVER

  56. VİLDAN KORKMAZ

  57. ŞULE KORKMAZ

  58. CAN SU KARABAĞ KÜRTÜL

  59. AHMET METE VARDAR

  60. BESİME YILDIZ

  61. GİZEM NAM

  62. İLHAN GÜLTEN

  63. SALİH FISTIKÇl

  64. HALİL İBRAHİM KAYA

  65. MUSTAFA KARAMAN

  66. MEDİNE UZUN

  67. BETÜL NUR İLBAY

  68. ABDULLAH ŞANVERDİ

  69. ENGİN ABAY

  70. FATMA ÇİNAR

  71. ONUR NAMA

  72. EBRU ALTUNDAĞ SAVAŞ

  73. HALİL AYDIN

  74. YELİZ GÖKOĞLU

  75. FATMAGÜL EKİZ

  76. SAYIP CAN ULUDAĞ

  77. SHANAZAR YAKUBOV

  78. ZEKİ DEMİR

  79. AKAR AVŞAR

  80. SERGEN ALTUN

  81. MUZAFFER ASLAN

  82. ALİ MURAT GENCER

  83. ALPER ÇALl

  84. MEHMET ZENGEL

  85. GÜLÇİN ULUDAĞ

  86. NEVZAT AKDOĞAN

  87. BUSE GEZİCİ

  88. ASYA BİLGE ORAL

  89. YUSUF MERT DURUER

  90. ZİBO ORUNOVA

  91. ÖZLEM DOLĞUN

  92. ORAZTUVAK BAYRAMOVA

  93. KÜBRA ŞORKILIÇ

  94. ARİNA DERMENJİ

  95. BEYAZİT KÖ R

  96. ÇETİN CEVHERCİ

  97. HİKMET GÜRSEL AKINOĞLU

  98. BARIŞ ÖZKOL

  99. KUBİLAY ÇAY

  100. UMUT GURBAN

  101. HAKAN ASLANAVLAR

  102. MURAT KOŞAR

  103. EMİNE KARAMAN

  104. ERDOĞAN YILDIZ

  105. CASİM EKİN

  106. MUHAMMET METİN BETTAŞ

  107. RIZVAN ÖZBEK

  108. AYŞEGÜL UZLU

  109. MEHMET İLKER GELİŞEN

  110. ABDURRAHMAN VE LİECEOĞ LU

  111. ABDURRAHMAN ÇETREZ

  112. YUNUS TURHAN

  113. VEYSEL SOYDAN

  114. İMAM BAKIR KİRAZ

  115. HASAN KURT

  116. EROL YİĞİT

  117. SALİH ÖZYILDIZ

  118. HÜSEYİN CİVELEK

  119. ZİYA TÜRK

  120. BERK BALABAN

  121. SEMİH ÖZYAŞAMIŞ

  122. TUĞBA ÇANKU

  123. SERGEN SUMMAKOĞULLARl

  124. GARİP KOÇ

