Bakanlar Kurulu’ndan 124 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 124 kişinin KKTC vatandaşlığını seçim yasaklarına 24 saat kala onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:
