Bakanlar Kurulu’ndan 124 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 124 kişinin KKTC vatandaşlığını seçim yasaklarına 24 saat kala onayladı.
Bakanlar Kurulu'ndan 124 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 124 kişinin KKTC vatandaşlığını seçim yasaklarına 24 saat kala onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

DENİZ ÖYKÜ ÖZDOĞAN

MEHMET KÜÇÜKOĞLU

ERKAN DENİZ

DAMLANUR GÜLBAY

MUHAMMED ENES KARA

EYLÜL ÜNLÜER

DİLARA SARICA

ARDA AKTUGAN

BAHAR EKMEKÇİ

ŞABAN NAR

FADIL ŞANVERDİ

HASAN ELMA

SEMİR YOLCU

AHMET KARADUMAN

ESRA BABA

ASHKAN BAGHAEE

BÜLENT TURAN

ABİDDİN ERGEN

SADETTİN YILMAZ

AHMET NESİMİ ÇOBAN

MEHMET KARA

EDA KARA

GÖKTUĞ SÜMERKAN

KENAN KARAKURT

PAMUK TEŞ

BURAK CAN GÖZÜDOK

TATIANA ŞCERBINA

TÜLAY ERPOLAT

SUDE GÜNEY

TÜRKAN UĞUZ

BAHAR BALTUTA

KAPLAN KARAKELEŞ

BARIŞ AVANOĞLU

MEHMET ASLAN

ABDULKADİR ERBİL

CELAL KARADAVUT

MERSİN ERTUĞRUL İNALBARS

AYSUN AKBAŞ

DİLEK KALKAN

EMRAH YURDUSEV

SUDE UYDURAN

HASAN YAYICl

CENGİZ BÜYÜKKAYA

SERRA BAL

MAHMUT PARLAK

FİKRİYE ÖZMEN

RABİA UYSAL

 

 

 

MARAL BERDYYEVA

AYŞE NUR ER

AYŞE AYDOĞMUŞ

MEHMET DOLĞUN

HASAN DEVECİ

RUMEYSA NUR SOLAK

FATMA DEMİRBİLEK

ZÜLFÜKAR DİLAVER

VİLDAN KORKMAZ

ŞULE KORKMAZ

CAN SU KARABAĞ KÜRTÜL

AHMET METE VARDAR

BESİME YILDIZ

GİZEM NAM

İLHAN GÜLTEN

SALİH FISTIKÇl

HALİL İBRAHİM KAYA

MUSTAFA KARAMAN

MEDİNE UZUN

BETÜL NUR İLBAY

ABDULLAH ŞANVERDİ

ENGİN ABAY

FATMA ÇİNAR

ONUR NAMA

EBRU ALTUNDAĞ SAVAŞ

HALİL AYDIN

YELİZ GÖKOĞLU

FATMAGÜL EKİZ

SAYIP CAN ULUDAĞ

SHANAZAR YAKUBOV

ZEKİ DEMİR

AKAR AVŞAR

SERGEN ALTUN

MUZAFFER ASLAN

ALİ MURAT GENCER

ALPER ÇALl

MEHMET ZENGEL

GÜLÇİN ULUDAĞ

NEVZAT AKDOĞAN

BUSE GEZİCİ

ASYA BİLGE ORAL

YUSUF MERT DURUER

ZİBO ORUNOVA

ÖZLEM DOLĞUN

ORAZTUVAK BAYRAMOVA

KÜBRA ŞORKILIÇ

ARİNA DERMENJİ

BEYAZİT KÖ R

ÇETİN CEVHERCİ

HİKMET GÜRSEL AKINOĞLU

BARIŞ ÖZKOL

KUBİLAY ÇAY

UMUT GURBAN

HAKAN ASLANAVLAR

MURAT KOŞAR

EMİNE KARAMAN

ERDOĞAN YILDIZ

CASİM EKİN

MUHAMMET METİN BETTAŞ

RIZVAN ÖZBEK

AYŞEGÜL UZLU

MEHMET İLKER GELİŞEN

ABDURRAHMAN VE LİECEOĞ LU

ABDURRAHMAN ÇETREZ

YUNUS TURHAN

VEYSEL SOYDAN

İMAM BAKIR KİRAZ

HASAN KURT

EROL YİĞİT

SALİH ÖZYILDIZ

HÜSEYİN CİVELEK

ZİYA TÜRK

BERK BALABAN

SEMİH ÖZYAŞAMIŞ

TUĞBA ÇANKU

SERGEN SUMMAKOĞULLARl

GARİP KOÇ

