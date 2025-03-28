  • BIST 9476.44
  • Altın 3756.817
  • Dolar 38.0075
  • Euro 40.9481
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Bakanlar Kurulu'ndan 154 kişiye vatandaşlık

» »
Bakanlar Kurulu, 154 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Bakanlar Kurulu'ndan 154 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 154 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

  1. SALİH CAN KORKMAZ
  2. ENES KUZHAN
  3. ALİ CANSAPMAZ
  4. VAHİDE NUR
  5. DERYA BAHÇECİ
  6. FUAT KURT
  7. MEHMET TUT
  8. SABINA AZIZOVA
  9. ADEM KARATOPRAK
  10. AHMET ERDEM
  11. BARIŞ KOCAKAYA
  12. KADRİYE GÜL YURDAĞÜL
  13. MERVE USLU
  14. YAĞMUR ÖZGEHAN KOŞAN
  15. EMİNE ÖZGÜVEN
  16. FADİME ŞİTİL
  17. İREM ORAK
  18. ALINA AZIZOVA
  19. MELEK FAKIOĞLU
  20. FIRAT KURT
  21. BEDİR KUYUMCU
  22. FATMA KARABAĞ
  23. MAHMUT BULDU
  24. HALİME KARABAĞ
  25. MEVANUR SÖNMEZ
  26. MEHMET DEMİR
  27. MEHMET BEDREN HATUN
  28. ENES TEKE
  29. AYŞEGÜL ÖZER
  30. AHMET RAMAZAN İŞÇİOĞLU
  31. ŞÖHRET DALGAN
  32. HAVVA SARIÇAM
  33. HÜSEYİN BAHÇECİ
  34. RÜMEYSA KURT
  35. FATMA SAYAR
  36. MEHTAP YİĞİT
  37. ABDULKERİM ALTUNAY
  38. RESUL KORKMAZ
  39. MERT DURSUN ALİŞAN
  40. MELİKENUR ÇİL
  41. YÜKSEL GÜRKAN DAKAK
  42. EDA YILDIZ
  43. SELAHATTİN ÜSTÜNKAYA
  44. ŞELALE AYDIN
  45. AYDIN ÇELİKBAŞ
  46. MARAL SHOHRATOVA
  47. AHMET BEKİROĞLU
  48. YAĞMUR KARAHAN
  49. UĞUR KUZHAN
  50. EYYÜP KORKMAZ
  51. UĞUR UYSAL YORULMAZ
  52. ELİF YUĞNAK
  53. İLHAN AÇIKEL
  54. ESRA EKSEN
  55. MARTINA MIKLAUTSCH
  56. VELİT REYHANOĞULLARI
  57. SENANUR YILMAZ
  58. ŞEVİN AYDIN
  59. EMRULLAH CUMA ŞANVERDİ
  60. MEHMET YETKİN
  61. TAYFUN KÜRTÜR
  62. MUSTAFA ERDOĞAN
  63. BÜŞRA YAŞAR
  64. HÜSEYİN CAN GÖKSU
  65. GAMZE YAYAR
  66. ELİF BOĞAZ
  67. HALİL İBRAHİM BOĞAZ
  68. HASAN BİLİR
  69. HACI ALİ GÜMÜŞ
  70. MELİSA KİRİŞ
  71. NAZİF SAÇLI
  72. ZÜLKÜF ÇAKIL
  73. ARDA BOZKURT
  74. HAMİT SERTEL
  75. ARİF SARI
  76. MERT GÜVEN
  77. DERYA BOLAT ÇUPUR
  78. DEMET BÜYÜKKANTARCI
  79. ZEYNEP ÇELİK ARSLAN
  80. MEHMET BERRAN ÇİN
  81. ESER DULKAN
  82. MURAT YALDIZ
  83. HANİFİ MURAT COŞKUN
  84. FATMA ATLAR
  85. ABDULLAH ÇAPAN
  86. CEYDA YILDIZ
  87. MECİT YILDIZ
  88. İZZETTİN İŞLEYEN
  89. JALE KILINÇ
  90. SADULLAH CAN TURANLI
  91. MUSTAFA CAN GEÇİT
  92. SULTAN ÖZKUL
  93. HASAN CELAL BEYAZIT
  94. HÜLYA KAHRAMAN
  95. SALİH BÜYÜKERTAŞ
  96. SEFA KELAHMETOĞLU
  97. ZEHRA DURU ELHAKAN
  98. POLAT EMENİR
  99. NAVEED LATİF
  100. ABDURAHMAN ŞANVERDİ
  101. HALUK YILDIZ
  102. OSMAN TÜRKER
  103. HÜSEYİN EKİCİ
  104. AHMET KURT
  105. ESRA HANÇER
  106. MEHMET ALİ TEK
  107. ADİLE KARAOĞLAN
  108. HAMİDE ŞİPAL
  109. SELİM OBUZ
  110. ABDULKADİR ŞENÇİÇEK
  111. RECEP İNCE
  112. MEHMET ALMAS
  113. YİĞİT İŞMAN
  114. HASAN HAZIRLAR
  115. NURULLAH BOZKURT
  116. SİMGE UZUN
  117. DAMLA DEMİRDÖV
  118. SÜLEYMAN BAŞ
  119. SAADET ATAR
  120. BEDİ ATAR
  121. KADRİYE YILDIRIM
  122. LEJLA BEBA POZHARANI
  123. FERRUH ÇELİK
  124. ZYYARAT BAYRAMOV
  125. ATEŞ TATAR
  126. BÜLENT MANTAŞ
  127. ERTAÇ EROL
  128. AHMET SANAL
  129. İLKER YILMAZ
  130. ZEYNEP DEMİR
  131. OSMAN ÖZDEMİR
  132. ALİ İLTUŞ
  133. İBRAHİM DİNLER
  134. ADİYE EROĞLU
  135. GÜVEN GÜL
  136. ALİ KIZILTAŞ
  137. JOHN ALEXANDER
  138. DİLARA BUSE ÖZKARADEMİR
  139. AHMET FIRAT ÇETİNKAYA
  140. DOĞA ÇINARALP
  141. YUSUF KARAALİ
  142. MAHMUD DEĞER
  143. EMRE TEPE
  144. DANİEL TROCIN
  145. SEMA NUR ÖZÇELİK
  146. AYGÜL ÖZBİÇER
  147. ECEM BOZKURT
  148. MURAT KAHRAMAN
  149. TUBA YILDIZ
  150. NARİN ATAK
  151. DİLAN ÖZCAN
  152. ZİLAN ÖZCAN
  153. NURCAN ERBAŞI BERBER
  154. CAN KIZALIR
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu, 9 kişinin ihraç kararını kaldırdı28 Mart 2025 Cuma 09:24
  • Dikkat elektrik kesintisi28 Mart 2025 Cuma 09:21
  • Bakanlar Kurulu'ndan 154 kişiye vatandaşlık28 Mart 2025 Cuma 09:19
  • 217 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni28 Mart 2025 Cuma 09:18
  • Harmancı: Karşı tarafın ortak adayı Ersin Tatar olacaksa, bizim de ortak mücadele şeklini düşünmemiz lazım27 Mart 2025 Perşembe 17:53
  • Üstel, siyasi parti temsilcileri, öğretmen sendikaları ve Barolar Birliği temsilcileriyle görüştü27 Mart 2025 Perşembe 15:38
  • Ölümlü kaza! 29 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti!27 Mart 2025 Perşembe 15:36
  • Tatar'ın bağımsız aday olabileceği öne sürüldü!27 Mart 2025 Perşembe 11:00
  • LTB Bayram tatili boyunca hizmetlerine devam edecek27 Mart 2025 Perşembe 10:14
  • Döviz güne nasıl başladı?27 Mart 2025 Perşembe 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti