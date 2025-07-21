Bakanlar Kurulu’ndan 92 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 92 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:
- Mustafa Çabuk
- Gyulser Yusein Troko
- Halil İbrahim Kızık
- Büşra Batakçı
- Umut Dursun Tibukoğlu
- Selcan Bakca
- Nidai Bartu
- Pınar Sharifova
- Ezgi Çapar
- Seyyami İncedere
- Ahmet Akbulut
- Ayşe Melek Yılmaz
- Ahmet Keleş
- Buğra Özcan
- Joe Aslan Mc Carthy
- Serhat Aldanmaz
- Mukaddes Korkulu
- Cristian Stan
- Hüseyin Yalçın
- Pınar Aydın
- Andrey Nechunaev
- Ahmet Sipahi
- Sedat Bereket
- Barış Nuh
- İsa Topaloğlu
- Ömer Kara
- Mert Numan Aslan
- Muhamet Eyüp Gülbay
- Esra Yıldız
- Tuba Beyzanur Zehiroğlu
- Hüseyin Huyugüzel
- Emre Furkan Aslan
- Yağmur Deniz Ünver
- Ali Kurt
- Şefika İrem Zengin
- Büşra Hürü Duman
- Batın Ekiz
- Delal İlkbahar
- Büşra Şirinkan
- Emine Ün
- Prof. Dr. Saadettin Yıldız
- Eda Tekin
- İbrahim Atıcı
- Ruşen Bakca
- Cengizhan Korkulu
- Burak Emre Solmaz
- Mahmut Yüce
- Taner Keşluhoğlu
- Meltem Grap
- Fadime Temür
- Hatice Akşahin
- Rodika Grosu
- Ezgi Salma
- Ahmet Adil Öğün
- Rahman Serkan Kara
- Bahtiyar Bilal Sezek
- Danyel Yoldaş
- Yeliz Parıldar Akpınar
- Merve Dilan Keser
- Mehmet Nadir Küçükköşker
- Ece Keşluhoğlu
- Eyüp Bingöl
- Mariza Salma
- Mehmet Şanverdi
- Berkan Erdem
- Kadir Taliman
- Zehra Masood
- Vakkas Kaynarca
- Adem Bingöl
- Yusuf Enis Kılınç
- Gyula Haretinova Nevenova
- Aylin Aktar
- Zafer Koşar
- Sinan Yıldız
- İsmet Çoban
- Cihan Küskün
- Ahmet Balsever
- Doğukan Tanrıkulu
- Seda Deran
- Natalia Gherasimov
- Halit Akıncı
- Mustafa Taçyıldız
- Gaye Kart
- Cemil Açıkel
- Erkin Sezginov Yuseinov
- Faruk Dalgınlı
- Tuba Özerk
- Merve İşitmez
- Emre Gözüpek
- Ruslan Baltayev
- Mustafa Çiftçi
- Kamara Rana Magar
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