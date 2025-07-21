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Bakanlar Kurulu’ndan 92 kişiye vatandaşlık

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Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 92 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Bakanlar Kurulu’ndan 92 kişiye vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 92 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

  1. Mustafa Çabuk
  2. Gyulser Yusein Troko
  3. Halil İbrahim Kızık
  4. Büşra Batakçı
  5. Umut Dursun Tibukoğlu
  6. Selcan Bakca
  7. Nidai Bartu
  8. Pınar Sharifova
  9. Ezgi Çapar
  10. Seyyami İncedere
  11. Ahmet Akbulut
  12. Ayşe Melek Yılmaz
  13. Ahmet Keleş
  14. Buğra Özcan
  15. Joe Aslan Mc Carthy
  16. Serhat Aldanmaz
  17. Mukaddes Korkulu
  18. Cristian Stan
  19. Hüseyin Yalçın
  20. Pınar Aydın
  21. Andrey Nechunaev
  22. Ahmet Sipahi
  23. Sedat Bereket
  24. Barış Nuh
  25. İsa Topaloğlu
  26. Ömer Kara
  27. Mert Numan Aslan
  28. Muhamet Eyüp Gülbay
  29. Esra Yıldız
  30. Tuba Beyzanur Zehiroğlu
  31. Hüseyin Huyugüzel
  32. Emre Furkan Aslan
  33. Yağmur Deniz Ünver
  34. Ali Kurt
  35. Şefika İrem Zengin
  36. Büşra Hürü Duman
  37. Batın Ekiz
  38. Delal İlkbahar
  39. Büşra Şirinkan
  40. Emine Ün
  41. Prof. Dr. Saadettin Yıldız
  42. Eda Tekin
  43. İbrahim Atıcı
  44. Ruşen Bakca
  45. Cengizhan Korkulu
  46. Burak Emre Solmaz
  47. Mahmut Yüce
  48. Taner Keşluhoğlu
  49. Meltem Grap
  50. Fadime Temür
  51. Hatice Akşahin
  52. Rodika Grosu
  53. Ezgi Salma
  54. Ahmet Adil Öğün
  55. Rahman Serkan Kara
  56. Bahtiyar Bilal Sezek
  57. Danyel Yoldaş
  58. Yeliz Parıldar Akpınar
  59. Merve Dilan Keser
  60. Mehmet Nadir Küçükköşker
  61. Ece Keşluhoğlu
  62. Eyüp Bingöl
  63. Mariza Salma
  64. Mehmet Şanverdi
  65. Berkan Erdem
  66. Kadir Taliman
  67. Zehra Masood
  68. Vakkas Kaynarca
  69. Adem Bingöl
  70. Yusuf Enis Kılınç
  71. Gyula Haretinova Nevenova
  72. Aylin Aktar
  73. Zafer Koşar
  74. Sinan Yıldız
  75. İsmet Çoban
  76. Cihan Küskün
  77. Ahmet Balsever
  78. Doğukan Tanrıkulu
  79. Seda Deran
  80. Natalia Gherasimov
  81. Halit Akıncı
  82. Mustafa Taçyıldız
  83. Gaye Kart
  84. Cemil Açıkel
  85. Erkin Sezginov Yuseinov
  86. Faruk Dalgınlı
  87. Tuba Özerk
  88. Merve İşitmez
  89. Emre Gözüpek
  90. Ruslan Baltayev
  91. Mustafa Çiftçi
  92. Kamara Rana Magar
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