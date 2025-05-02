Bakanlar Kurulu'ndan limanlardaki, Ercan'daki ve hastanelerdeki grevleri erteleme kararı

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa ve Girne Limanları, Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amirliği’nde ve hastanelerde başlatılması planlanan grevleri 60 gün süreyle erteledi.
Erteleme kararı 2 Mayıs 2025 kararlı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, Gazimağusa ve Girne Limanları, Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amirliği’nde ve hastanelerde başlatılması planlanan grevleri 60 gün süreyle erteledi.
Erteleme kararı 2 Mayıs 2025 kararlı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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