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Bakanlık açıkladı, Kamu Hizmeti Komisyonu 2 İlahiyat öğretmeni için münhal açmadı!

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KKTC Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. İşte o açıklama;
Bakanlık açıkladı, Kamu Hizmeti Komisyonu 2 İlahiyat öğretmeni için münhal açmadı!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2018-2019 öğretim yılı için ihtiyaç duyulan öğretmen sayıları ve alanları bakanlığımız ile ilgili sendika ile yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiş ve yetkileri alınarak Kamu Hizmetleri Komisyonu’na gerekli münhallerin açılıp sınavlarının yapılması için gönderilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilgili dairelerimize bağlı okullar için 2 (iki) İlahiyat Meslek Dersi Öğretmeni ihtiyacı belirlenmiş ve Kamu Hizmetleri Komisyonu’na gönderilen listede yer verilmiştir.

Ancak, yetkisi alınmasına rağmen ihtiyaç duyulan İlahiyat Meslek Dersi Öğretmenleri için Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak sınavın KHK soru bankasında alana ait soruların mevcut olmadığı ve bu soruların temininin uzun süre alacağı, bu nedenle sınavın ileriki bir tarihe ertelendiği bakanlığımıza bildirilmiştir.

Bu alanda ihtiyaç duyulan öğretmenler içi yapılacak olan sınav ileri ki bir tarihe ertelenerek sınav tarihi ilgili komisyon tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.

 

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