Bakanlık açıkladı: Maaşlar, hayat pahalılığı da eklenerek ödendi...

Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşları, hayat pahalılığının da yansıtılması ile birlikte, bugün ödendi...
Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşları, hayat pahalılığının da yansıtılması ile birlikte, bugün ödendi...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan istişareler neticesinde, maaşların ödenmesindeki gecikmeye yol açan sorunun giderilmesi ve ardından, belirlenen hayat pahalılığı oranının da maaşlara yansıtılması işleminin tamamlanması ile birlikte Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşları ödendi.

 

