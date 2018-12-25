  • BIST 90.830
  • Altın 216,216
  • Dolar 5,3001
  • Euro 6,0315
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Bakanlıklar arası İş Birliği Protokolü imzanladı

» »
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi ziyaret etti.
Bakanlıklar arası İş Birliği Protokolü imzanladı

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi ziyaret etti. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında yer alan görüşmenin ardından iki Bakan Bakanlıkları arası iş birliği protokolü imza törenine de katıldı. 

"Zirai Levazım - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İş Birliği Protokolü" imza töreninde Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu. 

İki ülke tarım sektörü arasındaki gübre, sera, damlama sulama, ilaç ve tarım ile ilgili eksik olan diğer konularda birbirini tamamlamayı amaçlayan protokole, Zirai Levazım Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yücesoylu ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Direktörü Fahrettin Poyraz imza koydu. 

İmza töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı  Bekir Pakdemirli, yoğun bir delegasyonla Kıbrıs'a geldiklerini ve özellikle Tarım Bakanı ile çok faydalı teknik toplantı yaptıklarını belirtti. 

Pakdemirli, gübre sera damlama sulama, ilaç ve diğer tarımsal konularda eksik olan ve iki ülke tarım sektörü arasında birbirini tamamlayacak ve iş birliğinin devamını artıracak bir protokole imza koyduklarına işaret ederek, iş birliğinin devamını ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, iki ülke arasında tarım alanında çok önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldığını belirterek, bu protokol ile kooperatifçiliğin çok önemli bir aşama kaydedeceğini ve ilişkileri bir üst perdeye taşıyacağını, çok avantajlı koşulları kazançla birlikte sağlayacağını kaydetti. 

Şahali, tarımın her alanda çok gelişeceğine de inanç belirterek, ülkeye ve tarım sektörüne hayırlı olmasını temenni etti. 

İmzaların ardından anı fotoğrafı da çekildi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tıp-İş'ten yoğun bakım hakkında açıklama25 Aralık 2018 Salı 17:18
  • KTOEÖS: “Baskılar karşısında direnişimizi sürdürmeye devam edeceğiz”25 Aralık 2018 Salı 16:55
  • Meclis Başkanı Uluçay, TC Tarım Ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi kabul etti25 Aralık 2018 Salı 16:50
  • Hasan Çakmak Çanakkale'de Kıbrıs kültürünü anlattı25 Aralık 2018 Salı 16:49
  • Altay Sayıl kayıp!25 Aralık 2018 Salı 16:13
  • Dörtyol İlkokulu Okul Aile Birliği Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e plaket takdim etti25 Aralık 2018 Salı 16:10
  • Köpek otomobil parçaladı… Otomobilin sahipleri bombalı saldırı sandı25 Aralık 2018 Salı 16:06
  • Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin 12. genel kurulu gerçekleştirildi25 Aralık 2018 Salı 16:01
  • Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Dikmen Belediyesine malzeme yardımında bulundu25 Aralık 2018 Salı 15:58
  • KTÖS, bir gazetecinin tutuklanmasını kınadı25 Aralık 2018 Salı 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti