Balkondan düşen şahıs yaralandı...

Gaziveren’de sakin Alexander NEUMANN, balkondan düşerek yaralandı.
Balkondan düşen şahıs yaralandı...

21.08.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gaziveren’de sakin Alexander NEUMANN (E-52), kalmakta olduğu üçüncü kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde akciğer yaralanması, kaburga, sağ kalça ve sağ kol kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

