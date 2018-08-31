Barış içinde yaşamak Kıbrıslıların da hakkıdır!

Dünyamızın muhtelif bölgelerinde sıcak savaşlar devam ediyor. Savaşları sonlandırmak için çaba harcaması gereken uluslararası kuruluşlar yetersiz ve etkisiz durumdadır.

Dünyamızın muhtelif bölgelerinde sıcak savaşlar devam ediyor. Savaşları sonlandırmak için çaba harcaması gereken uluslararası kuruluşlar yetersiz ve etkisiz durumdadır. Bir dönem kendini dünyanın jandarması yerine koyan ABD ve onun başkanı savaş kışkırtıcısı halindedir. Bunun yanında günümüzde bir çok ülke emperyalist hedefleri olan, savaş kışkırtıcı liderler tarafından yönetilmektedir.

Dünyanın en eski siyasi sorunu konumundaki Kıbrıs sorunu hala çözümsüz ve üstelik çözüm arayışları bile yok seviyesine düşürülmüş durumdadır. Ateşkes halinden ibaret olan sürer durum statükoya dönüşmüş ve çok yönlü çıkarlarıyla bir çok kesim tarafından benimsenmiş görünmektedir.

Ateşkes hali barış değildir! Bugünkü statükoyu çözüm ve barış ortamı olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs sorununun çözümü mümkündür. Bunun için eksik olan tek şey, Kıbrıslı toplumların bu yönde irade ortaya koymasıdır.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nün tüm insanlığı kasıp kavuran büyük paylaşım savaşının başladığı gün olduğu gerçeğinin unutulmaması gerekir. Siyasi anlaşmaya dayalı barış ortamına kavuşmak ve barış içinde yaşamını sürdürmek Kıbrıslıların da hakkıdır.

Bu vesileyle; Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yapılan görüşmelerin Crtans Montana'da kaldığı yerden yeniden başlayıp mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için tüm tarafları hiç gecikmeksizin bir araya gelmeye davet ederiz.

Tüm insanlığın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlar, barışın korunup tüm dünyaya hakim olması için el birliğiyle çalışmaya çağırırız.